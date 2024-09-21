قرارات رسمية من المــالية الجزائرية : سن التقاعد للنساء في الجزائر 2024 بعد التعديل الأخير وفقاً لهذه الشروط

قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن وجود تعديلات جديدة في سن التقاعد للنساء في الجزائر، وعن قانون التقاعد بشكل عام ويأتي الهدف من اجراء هذه التعديلات الى تحسين حالة نظام التقاعد بالإضافة إلى تعزيز الحقوق لدى العاملين لكل من الرجال والنساء وضمان مستوى معيشة يليق بالمتقاعدين كما تسعى الدولة إلى تحقيق وتلبية جميع تطلعات المواطنين ومن أبرز التغييرات التي تم إدخالها على التعديلات هو سن التقاعد والشروط اللازمة لكي يتم الحصول على المعاشات لذلك

تعديلات قانون التقاعد الجديد التقاعد في الجزائر 2024

اعلنت الحكومة الجزائرية عن ادخال تعديلات جديدة وهامة الى قانون التقاعد في الجزائر 2024 وقد تم نشر هذه التعديلات في الجريده الرسميه واليكم ابرز التغييرات الجديدة:

وصل سن التقاعد عند النساء عند 55 عام ومن الممكن التقاعد المبكر في بعض الحالات الخاصة.

بلغ سن التقاعد للرجال عند 60 عام ومن الممكن أن يتم التقاعد المبكر في بعض الفئات المعينة.

يتم منح الأشخاص العاملة في المهن الشاقة تخفيض قد يصل الى خمس اعوام وخاصة العاملين في مناطق الجنوب الكبير.

يحق للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التعاقد في حالة الوصول الى 50 عام.

تم النزول بسن التقاعد للأشخاص العاملين في المهن الصعبة إلى ثلاث سنوات.

شروط التقاعد الجديدة 2024 في الجزائر

قامت وزارة المالية الجزائرية متعاونة مع عدد من الجهات المعنية بوضع عدد من الشروط الجديدة لنظام التقاعد ومن أبرز هذه الشروط والمتطلبات ما يلي: