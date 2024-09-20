” الديوان الوطني للحج والعمرة “.. رابط التسجيل في قرعة الحج الجزائرية 2025 الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم

رابط التسجيل فى قرعة الحج بالجزائر 2025 ، قرعة الحج في الجزائر هي إحدى الفرص التي تقدمها الحكومة الجزائرية لمواطنيها للحج الى بيت الله الحرام وقضاء واحد من الفرائض الأساسية على كل مسلم وحتى يتحقق العدل في توزيع الفرص في حق القرعة حيث يتم إجراء القرعة لاختيار بين المتقدمين، واليوم سنقدم إليكم جميع التفاصيل حول التسجيل في قرعه الحج وأهم الشروط ورابط التقديم فتابعونا.

رابط التسجيل فى قرعة الحج بالجزائر 2025

ان تسجيل في قرعه الحج بالجزائر يكون من خلال الموقع الرسمي للديوان الوطني للحج والعمرة عبر الخطوات التالية:

التوجه الى الموقع الألكترونيّ الرسمي للديوان الوطني للحج والعمرة ويتم الدخول إليه من هنا .

من القائمة الرئيسية سيتم الضغط على الخدمات الرقمية .

الضغط على تسجيل الدخول الي قسم قرعة الحج.

لتنتقل بعد ذلك الى نافذة تعرض استمارة التقديم على الحج وتحتاج إلى كتابة البيانات الشخصية فيها.

يتم رفع الأوراق والمستندات المطلوبة بصيغة pdf مثل بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر.

يتم الموافقة على الشروط والأحكام للاشتراك في القرعة.

يتم في النهاية الضغط على زر إرسال الطلب.

شروط التسجيل فى قرعة الحج بالجزائر 2025

حتى تضمن قبول طلبك في قرعه الحج بالجزائر لأن هناك مجموعة من الشروط والمتطلبات الأساسية لابد من توافرها وهي تأتي على النحو التالي: