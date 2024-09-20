1,000,000 دولار أمريكي”.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وموعد سحب المليون مع مصطفى الآغا
أصبح الإشتراك في مسابقة الحلم هو فعلاً حلم للكثير من الناس بالدول العربية المختلفة، لما يعرف عن هذه المسابقة أنها تقدم مبالغ مالية ضخمة للفائزين، التي من شأنها أن تغير حياتهم بشكل كامل وللأفضل، لذا يتسارع الكثير في معرفة طرق الاشتراك في هذه المسابقة للدخول في السحب وانتظار معرفة الفائز لهذا الموسم، ولأن هدفنا تقديم إجابات لكل تساؤلاتكم، سنقدم لكم في هذا المقال كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم بطرق مختلفة، مع تقديم قائمة بأرقام الإشتراك الخاصة بالدول المختلفة.
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم عبر الرسائل النصية.
لكي تستطيع الإشتراك من خلال خدمة الرسائل النصية، يلزم أولاً أن تعرف رقم الإشتراك الخاص ببلدك، ويمكنك معرفته من خلال الجدول التالي:
|مصر
|95458
|السعودية
|858888
|الإمارات
|5544
|سوريا
|1565
|العراق
|2266
|اليمن
|2622
|لبنان
|1111
|الجزائر
|8881
|المغرب
|8881
|تونس
|8881
وبعد معرفة الرقم يمكنك الآن القيام بالخطوات التالية لإرسال الرسالة بنجاح:
- إرسال رسالة نصية للرقم الخاص ببلدك تحتوي على كلمة حلم أو Dream.
- بعد تلقي رسالة التأكيد بتمام عملية الإشتراك ستصلك رسالة أخرى من فريق المسابقة تحتوي على سؤال.
- قم بالإجابة على السؤال بشكل صحيح للدخول في السحب.
الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال التطبيق
يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال التطبيق الرسمي، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- الحصول على التطبيق من المتجر الخاص بهاتفك.
- تسجيل الدخول في التطبيق من خلال كتابة الرقم والبريد.
- ستظهر خطوات الاشتراك في المسابقة أمامك حيث يمكنك اتباعها بسهولة.
الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الموقع الرسمي
يمكن الاشتراك أيضًا في المسابقة من خلال الموقع الرسمي للحلم من خلال الخطوات التالية:
- التوجه للموقع الرسمي الخاص بمسابقة الحلم من هنا.
- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
- إتباع التعليمات والإجابة بشكل صحيح على السؤال.
- إرسال الإجابة وسيتم دخولك في السحب.