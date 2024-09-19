وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تطلق رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تشهد محركات البحث في العراق تزايد ملحوظ من قِبَل المواطنين حول الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2024 تعد هذه الوجبة مصدر مهم لتحسين المستوى المعيشي لعدد كبير من المواطنين العراقيين الذين يعانون من الأوضاع الاقتصادية الصعبة وفي هذا السياق، تسعى الحكومة العراقية من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى إطلاق مبادرات متعددة لدعم الفئات المحتاجة، والحد من البطالة.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

للتسهيل على المواطنين العراقيين، أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رابط إلكتروني عبر منصة “مظلتي” يتيح الاستعلام عن أسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية يمكن اتباع الخطوات التالية للحصول على المعلومات المطلوبة:

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية للخدمات الاجتماعية. الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية. اختيار خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية. تحديد الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة (مثل الاسم، رقم الهوية، والمحافظة). الضغط على زر الاستعلام، وستظهر لك أسماء المشمولين في حال توفرها.

الفئات المستحقة لدعم الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تحديد بعض الفئات التي تستحق الدعم ضمن الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية هذه الفئات تشمل:

الأرامل.

المطلقات.

المرأة المعيلة.

ذوي الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة).

كبار السن غير القادرين على العمل.

العاطلين عن العمل

إعلان الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن إطلاق كشف بأسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية لعام 2024 يمكن للمواطنين الحصول على هذه الأسماء عبر منصة مظلتي التي تقدم خدمات الاستعلام.

ويذكر أن هذه المبادرات تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين العراقيين وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياج، وذلك ضمن جهود الحكومة المستمرة للقضاء على الفقر والبطالة في البلاد.