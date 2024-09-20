“لـولـو فـي ورطـة ياولاد الحقوها” اضبط تردد قناة وناسة الآن واستمتع بأفضل أغاني لولو وميدو

تعتبر قناة وناسة من أكثر القنوات شهرةً في الفترة الحالية، وذلك لما تقدمه من برامج تعليمية وترفيهية تناسب الأطفال، لذا تعتبر هذه القناة هي الخيار الأنسب الذي يختاره الأهل من أجل تقديم الترفيه والمرح لأبنائهم من خلال المحتوى الشيق والإيجابي والذي يقوم بتعزيز القيم الإيجابية والمنع من انتشار التصرفات السيئة، وفي هذا المقال سنقدم لكم تردد قناة وناسة عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، كما سنقدم لكم أشهر الأغاني بهذه القناة وطريقة ضبطها على جهازكم.

تردد قناة وناسة على النايل سات

لكي تستطيع ضبط تردد قناة وناسة بسهولة على القمر الصناعي النايل سات والاستمتاع لبرامجها المميزة، يجب عليك استخدام البيانات التالية:

التردد 11430 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة وناسة على العرب سات

أما إذا كنت تريد ضبط القناة عبر القمر الصناعي العرب سات، فيمكنك استخدام مايلي:

التردد 11270 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ ¾

أشهر برامج قناة وناسة

تقدم هذه القناة الكثير من البرامج والأغاني التي انتشرت بشكل واسع في الفترة السابقة وأصبحت تتردد على لسان كل الأطفال ومن هذه البرامج:

يا لولو يا لولو.

بيب بيب.

ليتل لوليس.

من سرق جزمة اللولو.

لولو في ورطة.

طريقة ضبط تردد قناة وناسة على جهاز التلفاز

لكي تتمكن من ضبط تردد قناة وناسة على التلفاز أو الرسيفر الخاص بك عليك إتباع بعض الخطوات البسيطة، وهي كالآتي:

تشغيل جهاز التلفاز الخاص بك.

النقر على خيار الإعدادات واختيار التثبيت اليدوي.

إدخال الرمز الخاص بك.

إضافة بيانات التردد التي سبق وتم ذكرها.

النقر على زر بحث.

الإنتظار حتى ينتهي البحث.

البحث على القناة في الجهاز وترتيبها.