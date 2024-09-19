استعدوا لأجمل الأوقات مع قناة طيور الجنة..اكتشفوا التردد الجديد لعام 2024

أحبائنا الصغار وأولياء الأمور، قناة طيور الجنة التي تعشقونها وتتابعون برامجها الممتعة عادت بتردد جديد لعام 2024 إذا كنتم تستمتعون بالأناشيد الجميلة، القصص الرائعة، والبرامج التعليمية الممتعة التي تقدمها طيور الجنة، حان الوقت لضبط جهاز الاستقبال الخاص بكم على التردد الجديد حتى لا تفوتوا أي لحظة من المرح والتعلم.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة

تعتبر قناة طيور الجنة من القنوات الرائدة التي تقدم محتوى تعليمي وترفيهي مخصص للأطفال، مما يجعلها محط اهتمام الكثيرين. يبحث العديد من المشاهدين عن التردد الجديد للقناة، لذا تحرص إدارة قناة طيور الجنة على تحديث الترددات باستمرار ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي لضمان وصول المحتوى للجميع.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة الجديد على العرب سات

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيف تضبط التردد الجديد؟

باتباع خطوات سهلة جدًا، يمكنكم الاستمتاع بكل ما تقدمه قناة طيور الجنة من جديد:

افتحوا قائمة الإعدادات في الرسيفر باستخدام الريموت. اختاروا “تثبيت يدوي” من القائمة. حددوا القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات). اكتبوا التردد الجديد ومعدل الترميز والاستقطاب. اضغطوا على “بحث” للبحث عن القناة. وأخيرًا، اضغطوا على “Ok” لحفظ القناة والاستمتاع بمحتواها الرائع.

لا تفوتوا الفرصة واستمتعوا بأوقات مليئة بالمرح والفائدة مع قناة طيور الجنة