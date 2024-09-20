مجنون الألعاب والتصوير.. كل ما تريد معرفته عن وحش انفينكس Infinix Zero 40 5G وسعر الهاتف رسميا في الأسواق

أعلنت شركة انفكنس الغنية عن التعريف عن إصدار هاتف جديد وهو Infinix Zero 40 5G والذي من المقرر وجوده داخل الأسواق الهندية، ووفقا لما أوضحته الجهات المسؤولة أن الهاتف يأتي بمواصفات جبارة والتي تجعلك تقوم بشرائه كما أن السعر الخاص به يعد مناسب لجميع الفئات المتوسطة، ويتميز الهاتف بشاشته القوية ومن أكثر ما يميزها أن معدل التحديث الخاص بها 50 ميجا بكسل بالإضافة إلى احتوائه على كاميرا عالية الجودة وهذا ما سوف نوضحه لكم اليوم من خلال مقالنا.

Infinix Zero 40 5G

يأتي هاتف Infinix Zero 40 5G بالكثير من المزايا والمواصفات التي تميزه عن اصدارات انفنكس القديمة ومنها:

الهيكل الخارجي للهاتف مصنوع من البلاستيك.

وزن الهاتف خفيف للغاية حيث يصل إلى 195 جرام، بينما أبعاد الهاتف هي 164.3×74.8×7.9 مم.

من أكثر ما يميز الهاتف أنه مقاوم للماء والغبار وهذا بشهادة IP 54.

قياس شاشة الهاتف 6.78 بوصة من نوع أموليد، الدقة الخاصة بالشاشة 1080×2436 بكسل.

يصل سطوع الشاشة حتى 1300 شمعة.

نظام تشغيل الهاتف هو أندرويد 14.

الهاتف يدعم تركيب 2 شريحة اتصال 5G.

لا يحتوي الهاتف على مكان كارت ميموري.

الهاتف يأتي بثلاث كاميرات خلفية الأولى دقتها 108 ميجابكسل والثانية دقتها 50 ميجابكسل والثالثة دقتها 2 ميجابكسل، يوجد أيضا فلاش ليد وهذا يساعد في التقاط الصور الليلة.

الكاميرا الأمامية للهاتف دقتها 50 ميجابكسل.

الهاتف يدعم مستشعر الإصبع ويوجد في الجزء السفلي من الشاشة.

بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقدرة 20 وات.

يأتي من الهاتف اللون الأخضر والأسود والتيتانيوم.

سعر هاتف Infinix Zero 40 5G

يختلف سعر هاتف Infinix Zero 40 5G على حسب مساحة التخزين وذلك كالتالي: