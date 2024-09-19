وزارة التربية العراقية تعلن رسميا موعد بدء الدراسة في محافظات العراق وأيام العطلات الرسمية خلال العام

يبحث الطلاب وأولياء الأمور في العراق عن موعد بدء العام الدراسي 2025، نظرًا لأن المدارس والجامعات تشكل جزءًا أساسيًا من تعزيز التعليم وتطوير المهارات يُعتبر تحديد موعد بداية العام الدراسي أمرًا مهمًا لتنظيم سير العملية التعليمية يتناول هذا المقال المعلومات المتعلقة بموعد بدء العام الدراسي الجديد في العراق، كما سنتعرف على حقيقة تأخير بدء الدراسة.

موعد بدء العام الدراسي الجديد العراق

يبحث الكثير من الناس عن تاريخ بدء الدراسة في العراق وخلال هذا المقال سنعلن التاريخ بالتفصيل

أعلنت وزارة التربية العراقية أن الفصل الدراسي الجديد 2024-2025 سيبدأ يوم السبت 21 سبتمبر 2024، لكافة المراحل التعليمية من الابتدائية إلى الثانوية

أما بالنسبة للجامعات، فقد أكدت الوزارة أن العام الدراسي الجامعي سينطلق في نفس التاريخ

كما ذكرت الوزارة أن المعلمين سيعودون إلى المدارس اعتباراً من 14 سبتمبر 2024، مما يمنحهم الوقت الكافي للتحضير للعام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق أن العام الدراسي 2024 سيشهد انضمام عدد من الطلاب والطالبات من 91 دولة إلى نظام الدراسة الدولية ضمن النسخة الثانية من برنامج “ادرس في العراق”، مشدداً على أن هذا يعد خطوة إيجابية جداً، خاصة في إطار جهودنا لتحسين جودة التعليم في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعد أن أكمل مسؤولو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع التحضيرات للعام الدراسي المقبل.

العطلات الرسمية في المؤسسات التعليمية بالعراق.

لتحقيق التوازن بين الدراسة والراحة، تُخصص العديد من الإجازات الرسمية على مدار العام الدراسي، وفيما يلي نستعرض أهم هذه الأعياد

حفلة المولد النبوي بتاريخ 24 سبتمبر 2024

اليوم الوطني في 3 أكتوبر 2024

عيد الميلاد في 25 ديسمبر 2024

يوم النصر في العراق بتاريخ 10 ديسمبر 2024

يوم العمل في 1 مايو 2025

عيد الفطر في 31 مارس 2025

عيد الأضحى في 6 يونيو 2025

الخروج من الجمهورية العراقية يوم 14 يونيو 2025.

وبهذا علمنا بالاجازة الرسمية للمدارس والجامعات في جمهورية العراق وبداية السنة الدراسية الجديدة، مع أطيب التمنيات بالنجاح المستمر لجميع الطلاب في العراق.