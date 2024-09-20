الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يقرر خفض سعر الفائدة بنسبة 0.5%

زادت أعداد المواطنين الذين يبحثون عن سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، عقب القرار الأخير من البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة ذلك وقد أعلن الاحتياطي الفيدرالي، وهو البنك المركزي الأمريكي، في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح السادس لعام 2024، عن خفض سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.5%، وهو القرار الأول من نوعه منذ أربع سنوات، وذلك تماشياً مع التوقعات.

خفض سعر الفائدة

تراجع سعر الفائدة على الدولار بعد قرار اليوم إلى 4.75٪ و5٪ بدلاً من 5.25٪ و5.5٪، وذلك نتيجة لتباطؤ معدل التضخم.

رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بنسبة 4.25% في عام 2022 و1% في عام 2023، ليصل الآن إلى 5.25% و5.5% على الدولار، وذلك في إطار جهود السيطرة على التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.5% في أغسطس، بعد أن كان 2.9% في يوليو، مما ساعد على خفض البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة في إطار التوجه نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2%.

سعر الدولار بعد إعلان قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

قرر الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من أعلى مستوى لها خلال 22 عامًا، وهو أول تخفيض لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي منذ فترة جائحة عام 2020

وفيما يلي التحديث الأخير لأسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، استنادًا إلى أحدث الأسعار المعلنة من البنك المركزي بعد انتهاء معاملات اليوم.