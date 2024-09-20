الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يقرر خفض سعر الفائدة بنسبة 0.5%
زادت أعداد المواطنين الذين يبحثون عن سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، عقب القرار الأخير من البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة ذلك وقد أعلن الاحتياطي الفيدرالي، وهو البنك المركزي الأمريكي، في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح السادس لعام 2024، عن خفض سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.5%، وهو القرار الأول من نوعه منذ أربع سنوات، وذلك تماشياً مع التوقعات.
خفض سعر الفائدة
- تراجع سعر الفائدة على الدولار بعد قرار اليوم إلى 4.75٪ و5٪ بدلاً من 5.25٪ و5.5٪، وذلك نتيجة لتباطؤ معدل التضخم.
- رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بنسبة 4.25% في عام 2022 و1% في عام 2023، ليصل الآن إلى 5.25% و5.5% على الدولار، وذلك في إطار جهود السيطرة على التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.
- تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.5% في أغسطس، بعد أن كان 2.9% في يوليو، مما ساعد على خفض البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة في إطار التوجه نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2%.
سعر الدولار بعد إعلان قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
قرر الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من أعلى مستوى لها خلال 22 عامًا، وهو أول تخفيض لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي منذ فترة جائحة عام 2020
وفيما يلي التحديث الأخير لأسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، استنادًا إلى أحدث الأسعار المعلنة من البنك المركزي بعد انتهاء معاملات اليوم.
- الدولار الأمريكي
- وسُجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري حسب التحديث الأخير:
- الدولار الأمريكي: 48.48 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.
- سعر اليورو
- اليورو: 53.95 جنيه للشراء، و54.11 جنيه للبيع.
- سعر الجنيه الإسترليني
- الجنيه الإسترليني: سعر الشراء 64.04 جنيه، وسعر البيع 64.23 جنيه.
- سعر الـ100 ين يابانى:
- 100 ين ياباني: 34.22 جنيه للشراء و34.32 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودي:
- الريال السعودي: 12.91 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع.
- سعر الدينار الكويتي
- الدينار الكويتي يصل إلى: 158.85 جنيه للشراء، و159.69 جنيه للبيع.
- سعر الدرهم الإماراتي
- سجل الدرهم الإماراتي 13.20 جنيه للشراء و13.23 جنيه للبيع.