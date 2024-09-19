نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني في عموم العراق عبر موقع وزارة التربية بالاسم والرقم الامتحاني

ارتفع البحث عن رابط نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني في عموم العراق عبر موقع وزارة التربية في العراق عبر محرك البحث العالمي جوجل فضلا عن منصات التواصل الاجتماعي من قبل الملايين منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس الموافق 19 من شهر سبتمبر من العام الجاري، وذلك في أعقاب إعلان وزارة التربية في العراق عن استمرار عمليات تصحيح ومراجعة كافة أوراق طلاب وطالبات السادس الاعدادي الدور الثاني.

رابط نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني في جميع محافظات العراق

نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني في عموم العراق

وفي الساعات الأولي من صباح يوم الاثنين الماضي الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر من العام الجاري قد انهي الطلاب والطالبات من امتحانات الصف السادس إلاعدادي الدور الثاني في جميع محافظات العراق، حيث لم تمر امتحانات الدور الثاني من الصف السادس إلاعدادي لذلك هناك اهتمام كبير من قبل الطلاب والطالبات أولياء الأمور في الوقت الحالي من اجل الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني شعبة علمي وشعبة ادبي من خلال الاسم والرقم الامتحاني.

نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني في عموم العراق 2024

وفي حالة رغبة الطلاب والطالبات في جميع محافظات العراق في الحصول على نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني في عموم البلد من خلال الاسم ورقم الامتحاني يجب الدخول عبر موقع وزارة التربية في العراق حيث نوهت بعض المصادر القريبه من ديوان وزارة التربية في العاصمة العراقية بغداد أن ظهور نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني سوف يكون الأسبوع القادم.