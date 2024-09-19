ينافس iPhone .. لا يفوتك هاتف Infinix Note يضرب الأسواق بسعر رخيص جدا ويبهر الجميع بإمكانياته

قامت شركة انفينكس بإطلاق هاتف Infinix Note 40X 5G لأول مرة في اليوم الخامس من أغسطس في الهند، حيث يستهدف فئة محدودي الدخل فهو من أقوى إصدارات أندرويد المنافسة لهواتف آيفون، كما أنه مقارب جدا لشكل الآيفون حيث يتميز بالتصميم الأنيق ودعمه لشبكات الجيل الخامس بسعر مخفض جدا واقتصادي في ظل الغلاء الشديد الذي يواجه سوق الهواتف الذكية، حيث يحمل خصائص جيدة سواء معالج قوي أو دقة الكاميرا الثلاثية الخلفية بالإضافة إلى احتوائه على ميزات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وفيما يلي سوف نتعرف أكثر على تفاصيل الهاتف..

مواصفات هاتف Infinix Note 40X 5G

يحمل هاتف انفينكس الجديد مجموعة من المواصفات التي تجعله منافس لهواتف الآيفون ولكن بسعر رخيص جدا مقارنة بالآيفون وتتمثل في:

اسم الهاتف Infinix Note 40X 5G نوع الشاشة IPS LCD حجم الشاشة 6.78 بوصة دقة الشاشة +Full HD معدل التحديث 120 هرتز نوع المعالج Media Tek Dimensity 6300 نظام التشغيل المبني على نظام أندرويد 14 XOS 14 سعة البطارية 5000 مللي أمبير سعة ذاكرة الوصول العشوائي 8 ، 12 جيجابايت سعة التخزين الداخلية 256 جيجابايت

خصائص هاتف Infinix Note 40X 5G بالتفصيل

هاتف انفينيكس الجديد سيصبح متاح في الأسواق للشراء يوم 9 أغسطس، ولابد أن تتعرف على كل تفاصيل الهاتف من مكوناته والتقنيات التي يشملها: