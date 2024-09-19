ينافس iPhone .. لا يفوتك هاتف Infinix Note يضرب الأسواق بسعر رخيص جدا ويبهر الجميع بإمكانياته

قامت شركة انفينكس بإطلاق هاتف Infinix Note 40X 5G لأول مرة في اليوم الخامس من أغسطس في الهند، حيث يستهدف فئة محدودي الدخل فهو من أقوى إصدارات أندرويد المنافسة لهواتف آيفون، كما أنه مقارب جدا لشكل الآيفون حيث يتميز بالتصميم الأنيق ودعمه لشبكات الجيل الخامس بسعر مخفض جدا واقتصادي في ظل الغلاء الشديد الذي يواجه سوق الهواتف الذكية، حيث يحمل خصائص جيدة سواء معالج قوي أو دقة الكاميرا الثلاثية الخلفية بالإضافة إلى احتوائه على ميزات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وفيما يلي سوف نتعرف أكثر على تفاصيل الهاتف..
مواصفات هاتف Infinix Note 40X 5G
يحمل هاتف انفينكس الجديد مجموعة من المواصفات التي تجعله منافس لهواتف الآيفون ولكن بسعر رخيص جدا مقارنة بالآيفون وتتمثل في:
|اسم الهاتف
|Infinix Note 40X 5G
|نوع الشاشة
|IPS LCD
|حجم الشاشة
|6.78 بوصة
|دقة الشاشة
|+Full HD
|معدل التحديث
|120 هرتز
|نوع المعالج
|Media Tek Dimensity 6300
|نظام التشغيل
|المبني على نظام أندرويد 14 XOS 14
|سعة البطارية
|5000 مللي أمبير
|سعة ذاكرة الوصول العشوائي
|8 ، 12 جيجابايت
|سعة التخزين الداخلية
|256 جيجابايت
خصائص هاتف Infinix Note 40X 5G بالتفصيل
هاتف انفينيكس الجديد سيصبح متاح في الأسواق للشراء يوم 9 أغسطس، ولابد أن تتعرف على كل تفاصيل الهاتف من مكوناته والتقنيات التي يشملها:
- يتميز بتصميم جديد يتبع الاتجاهات الحالية، بالإضافة إلى تصميم الشاشة التي تأتي بحواف مسطحة وثقل.
- يعاب على الشاشة بأن أقصى إضاءة لها 500 نيت وهي غير مناسبة للاستخدام الخارجي.
- معزز بخاصية Dynamic Island المقتبسة من هواتف الآيفون التي من شأنها توفير الإشعارات التفاعلية عبر نوتش الشاشة.
- والجدير بالذكر دعم الهاتف لمكبرات صوت ستيريو مزدوجة من خلال دعم تقنية DTS Sound.
- يأتي بذاكرة من نوع LPDDR4X، ويمكن توسيع الذاكرة حتى 1 تيرا بايت من خلال إضافة micro SD.
- يدعم كاميرا خلفية ثلاثية (العدسة الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل+ عدسة واسعة بدقة 8ميجابكسل+ كاميرا العمق بدقة 2 ميجابكسل).
- معزز بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل+ فلاش LED.
- مدعوم بخاصية AI Camera للتحكم في جودة الصور ورفع دقة الوضوح، بالإضافة إلى تقنية AI Sky Shop للتحكم في لون السماء في الصور.
- يتميز بخاصية AI wallpaper generator لتوليد خلفيات ذكية للصور، و AI App Boost لرفع أداء التطبيقات.
- يسمح باتصال شريحتي وخيارات الاتصال SIM, 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.2, GPS.
- يدعم بطارية ضخمة تدعم الشحن السريع بقوة تصل إلى 18 وات.
- يأتي إصدار ذاكرة 8 جيجا بايت بسعر 14,999 روبية، وإصدار 12 جيجابايت بسعر 15,999 روبية.