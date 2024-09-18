“السايــيت شغال” كيفية التسجيل في فضاء الاولياء 2024 https://www.nataegna.net/ تبعا لهذه المعايير من الوزارة

يود معرفة كيفية التسجيل في فضاء الاولياء 2024 عدد كبير من أولياء الطلاب الراغبين في تحويل أبنائهم ونقلهم من مدرسة إلى اخرى، وخاصة مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد في الجزائر، ولقد أتاحت وزارة التربية الوطنية رابطا إلكترونيا لتحويل الأبناء بين المدارس، وذلك تخفيف على أولياء الأمور وتسهيل عليهم، وإليكم أهم الخطوات التي تتعلق بتلك الخدمة من خلال التقرير التالي.

كيفية التسجيل في فضاء الاولياء 2024

من أكثر الأسئلة التي يتم تبحث عنها في الفترة الأخيرة هو كيفية التسجيل في فضاء الاولياء 2024، حيث يتم من خلال تسجيل الحساب يمكن لجميع الآباء والأمهات تحويل أبنائهم إلى المدارس التي يرغبون بها، وتتمثل خطوات التسجيل في التالي:

يتم التوجه إلى فضاء الاولياء على الإنترنت. يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور التي يطلبها الموقع وذلك في حالة إذا كنت تمتلك حساب بالفعل. وإن لم يكن لديك حساب مسبق يلزمك الضغط على انشاء حساب وكتابة البيانات المطلوبة حتى تتمكن من تسجيل الدخول. يتم إدخال بيانات الطالب. إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب. استكمل باقي خطوات التسجيل واتمام عملية التحويل.

شروط تحويل الطلاب من مدرسة إلى اخرى

هناك عدة شروط يجب معرفتها قبل القيام بعملية كيفية التسجيل في فضاء الأولياء 2024، إذا كنت ترغب في نقل طالب من مدرسة إلى أخرى، وتتمثل تلك الشروط في التالي: