هل توجد زيادة جديدة؟.. موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 34 لشهر أكتوبر 2024

طرحت المملكة العربية السعودية نظام الضمان الاجتماعي بهدف تقديم الدعم المالي للمواطنين ومساعدتهم في تحقيق الاستقلال المالي، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا. انتشرت مؤخرًا شائعات بين المواطنين حول زيادة في رواتب الضمان الاجتماعي، مما أثار تساؤلات حول صحة هذه الأخبار. في هذا السياق، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة نقاط حول هذا الموضوع.

موعد صرف الدفعة 34 من الضمان الاجتماعي

أوضحت الوزارة أن الإعلان عن أهلية المستفيدين من الضمان الاجتماعي يتم في الأسبوع الأخير من كل شهر ميلادي، في حين يتم صرف الرواتب في اليوم الأول من الشهر التالي، وبناءً على ذلك، سيتم صرف الدفعة 34 في 1 أكتوبر 2024، وفي حال تزامن الموعد مع عطلة رسمية، سيتم تعديل موعد الصرف، وستقوم الوزارة بالإعلان عن الموعد الجديد عبر موقعها الرسمي.

طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير وسيلة بسيطة للاستعلام عن تفاصيل دفعات راتب الضمان الاجتماعي بشكل شهري، يمكن للمستفيدين اتباع الخطوات التالية للوصول إلى المعلومات المطلوبة:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج الضمان الاجتماعي.

أدخل بيانات تسجيل الدخول المطلوبة.

اكتب رمز التحقق الذي تم إرساله إليك.

انتقل إلى خدمة “الاستعلام عن الضمان الاجتماعي”.

اضغط على أيقونة “أهلية الضمان الاجتماعي”.

انقر على زر “الاستعلام”.

حقيقة زيادة رواتب الضمان الاجتماعي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن زيادة رواتب الضمان الاجتماعي للمستفيدين. هذه الشائعات مصدرها غير معروف وغير رسمي، ولا تستند إلى معلومات صحيحة؛ وأشارت الوزارة إلى أن الرواتب المقررة لشهر أكتوبر 2024 ستتضمن الزيادة المعتمدة رسميًا التي تم إقرارها في عام 2023، وليس أي زيادة جديدة.

شروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي

للحصول على راتب الضمان الاجتماعي، يجب أن تتوافر عدة شروط أساسية تشمل ما يلي: