من هنا.. الاستعلام عن نتائج توظيف الأساتذة المتعاقدين 2024-2025 وموعد تسليم مقررات التعيين

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن نتائج توظيف الأساتذة المتعاقدين لعام 2024، حيث تم فتح باب التعاقد للمترشحين عبر النظام المعلوماتي الخاص بقطاع التربية، وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمعنيين الاطلاع على نتائجهم من خلال المنصة الرقمية المخصصة لذلك وقد أكدت الوزارة أن أسماء المقبولين في المؤسسات التعليمية ستعلن بعد معالجة الطلبات بدقة واهتمام ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتوفير الكوادر التعليمية اللازمة وتعزيز جودة التعليم في البلاد في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل أكثر حول عملية التوظيف وكيفية الاطلاع على النتائج، بالإضافة إلى أهمية هذه الخطوة في تحسين القطاع التعليمي.

نتائج توظيف الأساتذة عن طريق التعاقد 2024

حددت وزارة التربية الوطنية الجدول الزمني لمراجعة ملفات المترشحين وإعلان نتائج الترشيح لجميع المناصب. يأتي ذلك قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تعيين أصحاب المقررات ويجب على المترشحين الولوج إلى حساباتهم في المنصة الرقمية الخاصة بالتوظيف في 18 سبتمبر للاطلاع على حالة طلباتهم وملفاتهم.

مواعيد مهمة لاستلام مقررات التعيين

أعلنت الوزارة أن الناجحين والمترشحين للحصول على مناصب في المؤسسات التعليمية يجب عليهم التوجه لاستلام مقررات التعيين، والإمضاء على محاضر التنصيب في 19 سبتمبر وكما تم التأكيد على أن من لم يلتحق في موعد أقصاه 22 سبتمبر سيتم إلغاء تعيينه.

كيفية معرفة نتائج التوظيف عبر منصة التعاقد

للاطلاع على نتائج طلب التوظيف في الوظائف الشاغرة، يجب اتباع الخطوات التالية على منصة التعاقد الرقمية:

الدخول إلى الحساب عبر المنصة الرقمية.

إدخال كلمة السر الخاصة بالحساب.

الاطلاع على حالة الملف.

الضغط على النقطة الحمراء لمعرفة النتيجة.

ستظهر نتيجة المترشح إما بالقبول أو الرفض، وفي حالة الاستحقاق، سيحصل المتقدم على رقم الترتيب.

بهذه الطريقة، تسعى وزارة التربية الوطنية إلى تنظيم عملية التوظيف بشكل فعال وضمان توفير الكوادر التعليمية اللازمة في المؤسسات التعليمية.