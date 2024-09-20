حلمك هيتحقق بالمليون دولار.. سجل الآن في مسابقة الحلم أو dream مع مصطفى الأغا أرقام الإتصال جميع البلاد العربية 2024
حلمك هيتحقق بالمليون دولار، سجل الآن في مسابقة الحلم أو dream مع مصطفى الأغا أرقام الإتصال جميع البلاد العربية 2024، تعتبر مسابقة الحلم واحدة من أبرز المسابقات التي تمنح المشاركين فرصة الفوز بجوائز مالية كبيرة. في عام 2024، يمكن للمشاركين الانضمام إلى المسابقة من خلال إرسال رسالة نصية إلى برنامج مصطفى الآغا على قناة MBC. تتميز المسابقة بشعبيتها الواسعة في العالم العربي بفضل الجوائز القيمة.
حلمك هيتحقق بالمليون دولار سجل الآن في مسابقة الحلم أو dream 2024
حلمك هيتحقق بالمليون دولار، سجل الآن في مسابقة الحلم أو dream مع مصطفى الأغا أرقام الإتصال جميع البلاد العربية 2024، للحصول على فرصة الفوز بمسابقة الحلم، يجب الالتزام بالشروط والأحكام التي تحددها إدارة المسابقة، لتحقيق حلم الفوز بمليون دولار، اتبع الخطوات التالية:
- أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “dream” إلى الرقم المخصص في بلدك.
- حدد بلدك في الرسالة.
- بعد إرسال الرسالة، ستتلقى رسالة تأكيد تفيد بتسجيلك في المسابقة.
- لتأكيد مشاركتك في السحب، يجب عليك الإجابة على الأسئلة التي ستصلك بعد التسجيل.
سيتم إجراء سحب عشوائي على الجائزة الكبرى على الهواء مباشرة، وسيتم التواصل معك من قبل فريق العمل إذا كنت من الفائزين.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
تعرفت من خلال ما سبق على حلمك هيتحقق بالمليون دولار، سجل الآن في مسابقة الحلم أو dream مع مصطفى الأغا، نصل الآن بكم إلى أرقام الإتصال من جميع البلاد العربية 2024، للاشتراك في مسابقة الحلم 2024 في الدول العربية، استخدم الأرقام التالية:
- المملكة العربية السعودية: 858888، 755505، أو 313131.
- مصر: أرسل رسالة إلى 95458 أو 95450.
- تونس: أرسل رسالة إلى 85819.
- الإمارات العربية المتحدة: استخدم الرقم 6070.
- الأردن: تواصل عبر الرقم 98880.
- الكويت: اشترك من خلال الرقم 4141.
شروط الإشتراك في برنامج الحلم 2024
تُقدم مسابقة الحلم من خلال برنامج “الحلم” الذي يُعرض على قناة MBC ويقدمه الإعلامي مصطفى الآغا، يمنح الفائز في المسابقة الجائزة الكبرى التي تقدر بمليون دولار، بالإضافة إلى جوائز أسبوعية وشهرية، لمن يرغب في المشاركة في مسابقة الحلم، يجب الالتزام بالشروط التالية:
- الإقامة: يجب أن يكون المتسابق مقيمًا في دولة عربية.
- السن: يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا أو أكثر.
- الإجابة على الأسئلة: يتعين على المتسابق الإجابة على الأسئلة المطلوبة لإكمال إجراءات الانضمام.
- استلام الجائزة: يجب على الفائز الحضور شخصيًا لاستلام قيمة الجائزة.
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