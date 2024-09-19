مواصفات وسعر ريلمي c55 في الأسواق المصرية والسعودية.. كينج الفئة المتوسطة

عشاق الهواتف الذكية التي تأتي بإمكانيات عالية وفي نفس الفئة بسعر اقتصادي ما زالوا يبحثون عن سعر ريلمي c55 ومواصفات الهاتف، وهل يستحق الهاتف الشراء في عام 2024 أم لا؟ ونذكر لكم كل مواصفات الهاتف بناء على ما أعلنته شركة ريلمي.

سعر ريلمي c55

بمجرد الإعلان عن هاتف ريلمي سي 55 من قِبل شركة ريلمي، بدأ عشاق الأجهزة الاقتصادية بالبحث عن سعر الهاتف في الأسواق، سواء للنسخة العادية 128 أو النسخة 256، وأتت أسعار الهاتف على النحو التالي:

سعر الهاتف في مصر نسخة 256 جيجا ورامات 8 جيجا بسعر 9500 جنيه مصري.

سعر الهاتف بالمملكة العربية السعودية 735 ريال سعودي.

سعر الهاتف في الكويت بسعر 60 دينار كويتي.

مواصفات هاتف Realme c 55

بينا لكم سعر ريلمي c55 في الأسواق بالمملكة والكويت وجمهورية مصر العربية، وبالنسبة لمواصفات الهاتف فهي تجعله سببًا للشراء حتى الوقت الحالي في عام 2024، وتأتي أبرز مواصفاته على النحو التالي: