الحكومة تــحدد كم سن التقاعد في الجزائر وفقا للتعديلات الأخيرة + هنايـــا رابط استعلام الرواتب

قامت وزارة المالية الجزائرية بالكشف عن سن التقاعد في الجزائر، للنساء 2024 ويأتي ذلك ضمن اهتمام قانون العمل الجديد بهذا الامر حيث انه قد تم إجراء عدد من التعديلات وتغيير سن التقاعد للسيدات في القطاع الحكومي ويجدر من الاشارة ان الحكومة تعمل بصورة كبيرة على تدعيم المرأة في المجالات المختلفة ليس فقط العاملات بل يصل ليشمل جميع السيدات.

سن التقاعد في الجزائر للنساء 2024

تم إجراء مجموعة من التعديلات في قانون التقاعد الجديد لذلك فأنا قانون العمل قد نص على تعديل سن التقاعد لدى النساء ليصبح كما في التالي:

تم تعديل سن التقاعد لدى النساء في قانون العمل الجديد ليصبح 55 عام في القطاع الحكومي. يلزم ان تكون المراه الجزائريه قد أتمت في الخدمه 32 عام. يتم صرف معاش تقاعدي بشكل شهري بصورة ثابتة. في حالة أن تكون المرأة عاملة بأحد المناطق الجنوبية في الجزائر فإنه من الممكن ان يتم التقاعد عند عمر 50 عام نظرا لان هذه المناطق تشتهر بطبيعتها الصعبة. يمكن التقاعد للمرأة الجزائرية في سن ال 50 عام إذا كانت عاملة في أحد الوظائف الشاقة. يجب سداد المرأة العاملة مبلغ الرسوم بصورة دائمة لكي يتم الاستفادة من المعاش بعد قضاء مدة الخدمة في العمل.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

أوضحت وزارة المالية الجزائرية كيفية الاستعلام عن رواتب الأشخاص المتقاعدين في دولة الجزائر ويأتي ذلك من خلال اتباع عدة خطوات وقد تمثلت فيما يلي: