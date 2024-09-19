“الوجبة السابعة” خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

في الآونة الأخيرة تزايد البحث بصورة كبيرة عن معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالوجبة السابعة في العراق وبعد برنامج الرعاية الاجتماعية من أبرز برامج الدعم المقدمة من قبل الحكومة العراقية للمواطنين بهدف مساعدتهم في شراء متطلباتهم الأساسية ومواجهة الغلاء وتوفير حياة كريمة لهم، واليوم من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

وزارة التضامن الاجتماعي العراقية أعلنت عن إمكانية الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية بشكل إلكتروني عبر موقع منصة مظلتي الإلكترونية وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على منصة مظلتي الإلكترونية.

اضغط على تسجيل الدخول باستخدام البيانات المطلوبة.

حدد المحافظة التابع لها.

اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على كلمة استعلام.

انتظر حتى تظهر أمامك نافذة جديدة بها أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط التقديم على الرعاية الاجتماعية في العراق

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في العراق عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وجاءت الشروط على النحو التالي: