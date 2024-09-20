لينك شغال.. استظهار نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الثاني epedu.gov.iq عبر وزارة التربية العراقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن قرب صدور نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الثاني 2024، وذلك أن شارفت على الانتهاء من تصحيح كافة أوراق الامتحانات، تشير المعلومات الأولية إلى أن نسب النجاح هذا العام في الدور الثاني قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، مما ساهم في تهدئة الأجواء، سيتم نشر النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عنها بسهولة.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الثاني

بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للصف الثالث المتوسط في 15 سبتمبر، بدأت عمليات التصحيح والتدقيق بشكل سريع لضمان رفع النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في أقرب وقت ممكن، نظرًا لضيق الوقت المتاح قبل بدء امتحانات الدور الثالث، في حالة رسوب الطالب في الدور الثاني، ستكون له فرصة دخول امتحانات الدور الثالث، وسيتم الإعلان عن موعدها بعد الانتهاء من نشر نتائج الدور الثاني.

بعد الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الدور الثاني، سيتم رفع النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، من المتوقع أن تظهر النتائج خلال الأسبوع القادم، حيث تبذل الوزارة جهودًا لتوفير النتائج في أسرع وقت ممكن.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الثاني

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الدور الثاني للصف الثالث المتوسط لعام 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

اختيار خيار “نتائج الثالث متوسط الدور الثاني“.

التأكد من عدم وجود روبوت من خلال التحقق المطلوب.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

إدخال رقم الامتحان واسم الطالب الثلاثي.

الضغط على زر “عرض النتيجة” لعرض تفاصيل النتيجة.

موعد نتائج الثالث متوسط 2024 دور ثاني

تزايدت الاستفسارات مؤخرًا حول موعد إعلان نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط 2024 للدور الثاني، وذلك عقب انتهاء الامتحانات في 15 سبتمبر 2024، وأعلن أحد المسؤولين عن عملية تصحيح الامتحانات أن هناك توجيهات بمساعدة الطلاب الذين اقتربوا من تحقيق نسبة 51٪ للنجاح؛ ومن المتوقع أن يتم نشر النتائج عبر موقع وزارة التربية في غضون 10 أيام كحد أقصى.