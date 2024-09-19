استعلم من هنا spa.gov.iq عن أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة عموم محافظات العراق حال الإعلان عنها

يوجد عدد كبير من التساؤلات حول كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، ويأتي ذلك ضمن إطار المجهودات التي تسعى الحكومة بصورة مستمرة من خلالها إلى تدعيم الفئات المحتاجة والأسر الفقيرة لذلك فان مع اقتراب موعد اعلان أسماء المشمولين فإن الكثير يبحثون عن كيفية الاستعلام بصورة الكترونيه لمعرفة هل تم اضافة أسمائهم ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية أم لا ولمعرفة الخطوات تابع معنا.

شروط أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة

قامت وزارة العمل الشؤون الاجتماعية العراقية بالإعلان عن أهم الشروط التي يجب أن تتوفر لكي يتم الفوز بمنحة الوجبة السابعة لعام 2024 ومن أهم هذه الشروط والمتطلبات ما يلي:

ضرورة الإقامة الدائمة في دولة العراق.

الحصول على الجنسية العراقية.

يجب عدم تجاوز الدخل الشهري الحد المسموح به.

يجب أن يكون عمر الأشخاص الذكور ما بين 18 عام إلى 60 عام.

في حالة النساء يجب أن يكون العمر مابين 15 إلى 55 عام.

عدم الإقامة في دور الرعاية أو السجن.

ضرورة عدم امتلاك أي عقارات وممتلكات بقيمه عاليه.

كيفية الإستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة

حددت الشؤون الاجتماعية والعمل العراقية الخطوات التي يجب اتباعها لمعرفة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وقد شملت هذه الخطوات ما يلي: