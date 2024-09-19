رابط مظلتي الوجبة الاخيرة .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق عموم المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 من أكثر الأمور التي زاد عنها الاهتمام من قبل الكثير من الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمساهمة في تقديم الدعم الاجتماعي لهذه الفئات حيث تسعى عن طريق برامجها المتنوعة لتقديم المساعدة الاجتماعية والمالية لكل الأسر ذات الدخل المنخفض والأشد احتياجا، وذلك ليتمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم الأساسية حيث تقوم تقديم المساعدات بصورة منتظمة إلى الأسر التي تم تسجيلها في الدعم، وفي هذا المقال نوضح لكم طريقة الاستعلام عن الدعم والشروط المطلوبة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولا قم بالدخول إلى موقع منصة مظلتي .

ثم قم بكتابة المعلومات المطلوبة وهي اسم المستخدم وكلمة السر.

عليك إدخال كود التحقق المرئي وهو يحتوي على أرقام.

قم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

بعدها اضغط على الاستعلام عن اسماء المشمولين.

قم بتحديد رقم الوجبة التي ترغب بالاستعلام عنها.

حدد المحافظة التي تنتمي لها.

وأخيرا اضغط على زر استعلام.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

الآن حتى تكون من اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 وتتمكن من التسجيل بالبرنامج للحصول على الوجبة الأخيرة، قامت الوزارة بالإعلان عن مجموعة شروط لابد من توافرها في الشخص المتقدم، وهذه الشروط جاءت على النحو التالي:

لابد أن يكون الذي يريد الحصول من أبناء دولة العراق، ويكون مقيم بداخل دولة العراق بصورة دائمة.

يشترط أن لا يتخطى عدد أفراد الأسرة عن أربعة أفراد.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم من بين ثمانية عشر سنة حتى ستين سنة.

من الضروري أن لا يكون لدى المتقدم أي عقارات أو ممتلكات.

توافر جميع الشروط المطلوبة من قبل الوزارة.

وبشكل أساسي يجب أن يكون من ضمن الاشخاص محدودي الدخل، حيث توفر وزارة العمل هذا الدعم لجميع الاشخاص العاطلين عن العمل وكذلك الاسره الفقيره وجميع المحتاجين في كافه المحافظات العراقية، حيث يتم صرف هذا المبلغ كل فتره وذلك بعد انتهاء عمليه فحص طلبات المتقدمين على البرنامج.

تعد الوجبه السابعه هي اخر الوجبات التي يتم انتظار ظهورها بشكل الكتروني عن طريق موقع منصه مظلتي الرسمي، حيث أنه عن طريق هذا الرابط يتم استخراج كافه الاسماء المقبوله في ذلك البرنامج والتي يتوافق البيانات الخاصه بها والمستندات اللازمه مع جميع الشروط الموضوعه من قبل وزارة العمل.