استَّعدوا لمُتابعة الموسم الجديد .. موعد الحلقة الأولى من صلاح الدين الجزء الثاني الموعد المتوقع للحلقة 29 الجديدة

موعد الحلقة الأولى من صلاح الدين الجزء الثاني من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها محبي هذا المسلسل الذي نجح في أن يكون واحدًا من أقوى المسلسلات وأكثرها تأثيرًا على المتابعين، وقد تم تصنيفه كواحد من أهم المسلسلات التاريخية في العقد الأخير، ويمتلك شعبية كبيرة على مستوى العالم العربي والإسلامي، ويتم إذاعة حلقاته بشكل أسبوعي عبر شاشة قناة TRT التركية وقناة الفجر الجزائرية.

موعد الحلقة الأولى من صلاح الدين الجزء الثاني

يرغب عشاق المسلسلات التاريخية التركية في التعرف على موعد الحلقة الأولى من صلاح الدين الجزء الثاني، حيث أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد محدد ولكن تشير التوقعات إلى أن الحلقة المنتظرة سيتم عرضها في خلال الأسابيع القادمة، وينتظرها الجمهور على أحر من الجمر لمتابعة الأحداث الدرامية المثيرة التي يتميز بها هذا المسلسل.

ومن المتوقع أن الموسم الثاني من هذا المسلسل سيتناول العديد من الصراعات الداخلية والخارجية التي يواجهها البطل وسيحاول التغلب عليها والحفاظ على تماسك الدولة، كما سيوضح هذا الموسم العديد من التفاصيل الخاصة بالمعارك العامة والفتوحات التي خاضها بطلنا.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الموسم الثاني

بعد أن أوضحنا موعد الحلقة الأولى من صلاح الدين الجزء الثاني، يجب أن نشير إلى أنه يمكن مشاهدة الموسم الجديد من هذا المسلسل عبر شاشة العديد من القنوات، من أبرزها قناة TRT التركية وقناة شبكة رؤيا وقناة الفجر الجزائرية وتوفر هذه القنوات تردداتها عبر النايل سات والعرب سات، وسأوضح تردداتها فيما يلي:

تردد قناة TRT التركية: 11034، ولديها حقوق البث الحصري لهذا المسلسل داخل تركيا.

قناة رؤيا: توفر حلقات الموسم الجديد وترددها 12398.

قناة الفجر الجزائرية: من القنوات التي تعرض المسلسلات التركية الدرامية والتاريخية، وترددها على القمر الصناعي العرب سات 12034.

هذه القنوات تحرص على عرض هذا المسلسل التركي بجوده عاليه عبر شاشتها حيث أن الحلقات تكون مترجمه الى اللغه العربيه، وذلك لكي يتمكن من مشاهدتها كافه المواطنين العرب والذين يعشقون متابعه المسلسلات التركيه التاريخيه والتي تسرد قصص حقيقيه وبطولات وانتصارات عظيمه حدثت في الماضي.

الحلقه 29 من مسلسل صلاح الدين الايوبي يتم عرضها في بدايه شهر اكتوبر المقبل وهو الموعد المتوقع لعرض هذا المسلسل التركي التاريخي الذي يعد من اهم المسلسلات التي تعرض في الفتره الاخيره، حيث تم عرض الجزء الاول منهم في البدايه شهر اكتوبر العام الماضي لذلك من المتوقع أن يكون في نفس الموعد هذا العام.