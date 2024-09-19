هنا” موقع results.mlazemna.com نتائج الدور الثاني الثالث متوسط 2024 بالرقم الامتحاني فور ظهورها

نتائج الدور الثاني الثالث متوسط 2024 تزداد عمليات البحث عنها من قبل الطلاب وأهاليهم، وقد أنهى الطلاب هذه الامتحانات في يوم الأحد الماضي، وينتظرون موعد الإعلان عن النتيجة حتى يتمكنوا من الاستعلام عنها عن طريق البحث بالاسم أو رقم الجلوس، وسيكون ذلك متاحًا بعد أن تنتهي أعمال التصحيح وتدقيق الدرجات، حيث سيتم توفير النتيجة على موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تسهيل عملية الوصول للنتيجة للطلاب وأولياء أمورهم، ونوضح المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع في السطور التالية.

نتائج الدور الثاني الثالث متوسط 2024

يستطيع جميع الطلبة والطالبات من كافة المحافظات العراقية البحث عن نتائج الدور الثاني الثالث متوسط 2024 عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة:

في البداية، قم بالنقر على رابط موقع وزارة التربية العراقية. أو رابط نتيجة 3 متوسط. حدد المحافظة التي يتبع لها الطالب. سجل البيانات اللازمة واضغط على بحث. بعد ذلك قم بتحميل الملف، وابحث عن اسم الطالب ونتيجته بين النتائج المعروضة.

نتائج الثالث متوسط عبر موقع نتائجنا

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الدور الثاني الثالث متوسط 2024 عبر منصة نتائجنا الرسمية، وهي المنصة التابعة لوزارة التربية والتعليم، ومن الجدير بالذكر أن نسبة النجاح لهذا العام عالية للغاية حيث بلغت 86%، وقد تم الإعلان عن الطلاب الأوائل في الشعبة العلمية والشعبة الأدبية، ويمكن الاستعلام عن النتيجة الخاصة بالدور الثاني من خلال اتباع هذه الخطوات:

قم بالذهاب إلى رابط منصة نتائجنا. اختر أيقونة الاستعلام عن نتائج الامتحانات. حدد الصف الذي يدرس به الطالب والمحافظة التابع لها. اضغط على بحث. قم بتحميل ملفات النتيجة بصيغة PDF وابحث عن نتيجة الطالب داخلها.

يعد موقع نتائجنا من اهم المواقع الرسميه التي تتيح الحصول على النتائج بشكل الكتروني وذلك لكل من الصف الثالث المتوسط والسادس الابتدائي والاعدادي، حيث أن طلاب جميع الصفوف يحصلون على النتائج الخاصه بهم في شكل ملف pdf يحتوي على درجاتهم في كافه المواد الدراسيه عن طريق هذا الرابط.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2024

لا زال الطلبه والطالبات يترقبون ظهور النتيجه الخاصه بهم من الدور الثاني سواء للصف السادس الاعدادي او الثالث المتوسط، حيث أن هذه النتيجه تظهر بشكل الكتروني عن طريق موقع نتائجنا الوزاري أو من خلال موقع وزاره التربيه العراقيه الذي يهتم بنشر نتائج الطلاب في كافه المواد الدراسيه.