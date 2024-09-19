هنــــــا.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت الجزائر 2024 والشروط || 2 فئة غير مستفيدة من الماكثات

منحة المرأة الماكثة في المنزل في الجزائر تعتبر من أهم وأبرز برامج الدعم المقدمة من الحكومة الجزائرية إلى السيدات الماكثات في البيت وتزايد البحث من قبل الكثير من الأشخاص عن معرفة كيفية التسجيل في المنحة للحصول على الدعم وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها الجميع، ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم خطوات التسجيل في المنحة وأهم الشروط الواجب توافرها، والفئات الغير مستحقة لمنحة المرأة الماكثة بالمنزل.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة 2024 بالجزائر

تسعى دائماً الحكومة الجزائرية إلى تقديم الدعم للمواطنين والأسر المحتاجة وأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، أطلقت منحة المرأة الماكثة في المنزل وأتاحت الحكومة التسجيل بشكل إلكتروني عبر موقع وكالة التشغيل الوطنية الجزائرية وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي ل وكالة التشغيل الوطنية.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر منحة المرأة الماكثة في المنزل.

قم بكتابة البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل بشكل صحيح.

ثم قم بإرفاق المستندات والأوراق اللازمة.

بعد قراءة الشروط والأحكام اضغط على كلمة موافق.

اضغط على تقديم الطلب

شروط التسجيل في رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة 2024

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في النساء المتقدمات للحصول على المنحة وجاءت الشروط كما يلي:

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية.

أن يكون عمر المتقدم يتراوح بين 18 سنة حتى 60 سنة.

إقامة المتقدم إقامة دائمة في الجزائر.

تقديم كافة المستندات والوثائق المطلوبة.

أن لا تكون المتقدمة موظفة في القطاع الخاص أو الحكومي.

2 فئة غير مستفيدة من منحة الماكثات بالجزائر

في السياق نفسه أعلنت الحكومة الجزائرية عن الفئات الغير مستحقة للدعم حيث يتساءل العديد من النساء الماكثات في المنزل عن الفئات الغير مستفيدة من منحة المرأة الماكثة بالمنزل في الجزائر، وجاءت الفئات الغير مستحقة على هذا النحو التالي: