“أحــداث جــامـدة ” موعد عرض قيامة عثمان الموسم السادس في أولى حلقاتــه على قناة الفجر الجزائرية.. لا يفوتك الحلقة الأولى

موعد عرض قيامة عثمان يعد من أكثر ايقونات البحث في الفترة الأخيرة، حيث يتطلع عدد كبير من الجمهور المحب والعاشق لمسلسل قيامة عثمان معرفة موعد عرض الجزء السادس من المسلسل، ومن المتوقع أن يتم عرض أولى حلقات الجزء السادس في وقت قريب جدا وذلك وفق لما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، وإليكم أهم تفاصيل ذلك الخير في السطور التالي لهذا التقرير.

موعد عرض قيامة عثمان

يود معرفة موعد عرض قيامة عثمان الجزء السادس الكثير من المشاهدين العاشقين للمسلسل في الوطن العربي والاسلامي لاسيما وأن المسلسل حقق نجاحا كبيرا في الأجزاء الماضية التي تم عرضه بها وجاءت آخر الأخبار الخاصة بموعد عرض المسلسل لتكون على النحو التالي:

وفق لبعض الأخبار والإعلانات التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي فإنه من المقرر أن نكون مع موعد لعرض أولى حلقات الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان في أول شهر أكتوبر.

يتم عرض المسلسل يوم الأربعاء على قناة Atv التركية.

ويتم إعادة الحلقة في يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية، ولكن تكون الحلقة مدبلجة باللغة العربية.

القنوات الناقلة للمسلسل

الكثير من القنوات الفضائية تهتم بعرض مسلسل قيامة عثمان، وإليكم أهم المعلومات التي تخص تلك القنوات من خلال حديثنا عن موعد عرض قيامة عثمان، ويعد من أهم تلك القنوات قناة الفجر الجزائرية:

اسم القناة الفجر الجزائرية.

القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي هو 12034.

أما عن استقطاب اتجاه القناة فهو عمودي.

وبالنسبة إلى معدل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو ¾.

جودة بث القناة هو HD.

من المتوقع أن يتم عرض المسلسل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ابطال المسلسل

مسلسل “قيامة عثمان” (Kuruluş Osman) هو مسلسل درامي تاريخي تركي يتناول حياة مؤسس الدولة العثمانية عثمان بن أرطغرل، إليك بعض الأبطال الرئيسيين في المسلسل: