“برابط مباشر” طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024 وأهم الشروط المطلوبة

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن بدء تقديم منحة للنساء اللاتي يقمن في البيوت، والتي تمثل خطوة مهمة لدعم النساء غير العاملات، حيث تهدف إلى تحسين ظروفهن المعيشية تعكس هذه المبادرة اهتمام الدولة الجزائرية بتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا وتسهيل حياتهن الاقتصادية والاجتماعية، وذلك وفقا لعدد من الشروط التي يجب أن تستوفيها المرأة المتقدمة للحصول على المنحة تابعوا معنا ما سوف نوضحه في السطور القادمة.
شروط منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر
للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر، يجب توافر مجموعة من الشروط والضوابط ومن أبرزها ما يأتي:
- يجب أن تمتلك المرأة المتقدمة الجنسية الجزائرية لكي تستطيع الحصول على المنحة.
- يجب أن تكون المتقدمة مقيمة بصورة دائمة في الأراضي الجزائرية.
- عدم امتلاك عقارات أو أصول ثمينة.
- يجب ألا تكون المتقدمة قد سجلت في أي وظيفة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص حيث تهدف المنحة إلى دعم النساء اللاتي لا يعملن.
- يجب أن يتراوح عمر المتقدمة بين 18 و40 سنة.
خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024
لتسهيل عملية التقديم للمنحة للنساء المهتمات، قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بتقديم رابط إلكتروني يتيح التسجيل عبر الإنترنت يمكن للمرأة اتباع الخطوات التالية لتقديم طلب الحصول على المنحة:
- ادخل مباشرة إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.
- يجب على المتقدمة تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور في حسابها على الموقع.
- إذا لم يكن لديك حساب سابق، يمكنك إنشاء حساب جديد.
- من الصفحة الرئيسية للموقع يتم الضغط على خيار منحة البطالة، والذي يتضمن منحة المرأة في المنزل.
- تعمل المتقدمة على تحديد الولاية التي تقيم بها، مما يسهل توجيه الطلب إلى الجهات المعنية في تلك المنطقة.
- يتوجب على المتقدمة أن تقوم بإدخال جميع البيانات الشخصية اللازمة مثل الاسم، العنوان والعمر والحالة الاجتماعية.
- يتعين على المستخدم رفع بعض الوثائق اللازمة التي تثبت حق المرأة في الحصول على المنحة وذلك من خلال رفع هذه المستندات إلكترونيا عبر الموقع.
- بعد إتمام إدخال البيانات وتحميل المستندات، يتم إرسال الطلب لمراجعته من قبل المختصين في الوكالة الوطنية للتشغيل.