“برابط مباشر” طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024 وأهم الشروط المطلوبة

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن بدء تقديم منحة للنساء اللاتي يقمن في البيوت، والتي تمثل خطوة مهمة لدعم النساء غير العاملات، حيث تهدف إلى تحسين ظروفهن المعيشية تعكس هذه المبادرة اهتمام الدولة الجزائرية بتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا وتسهيل حياتهن الاقتصادية والاجتماعية، وذلك وفقا لعدد من الشروط التي يجب أن تستوفيها المرأة المتقدمة للحصول على المنحة تابعوا معنا ما سوف نوضحه في السطور القادمة.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر

للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر، يجب توافر مجموعة من الشروط والضوابط ومن أبرزها ما يأتي:

يجب أن تمتلك المرأة المتقدمة الجنسية الجزائرية لكي تستطيع الحصول على المنحة.

يجب أن تكون المتقدمة مقيمة بصورة دائمة في الأراضي الجزائرية.

عدم امتلاك عقارات أو أصول ثمينة.

يجب ألا تكون المتقدمة قد سجلت في أي وظيفة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص حيث تهدف المنحة إلى دعم النساء اللاتي لا يعملن.

يجب أن يتراوح عمر المتقدمة بين 18 و40 سنة.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

لتسهيل عملية التقديم للمنحة للنساء المهتمات، قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بتقديم رابط إلكتروني يتيح التسجيل عبر الإنترنت يمكن للمرأة اتباع الخطوات التالية لتقديم طلب الحصول على المنحة: