“هنا” خطوات اضافة طالب في منصة مدرستي 2024.. التقويم الدراسي 1446

منصة مدرستي أصبحت من العوامل الأساسية التي يعتمد عليها الطلاب وأولياء الأمور والمدراء في التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية وتعد المنصة بوابة رقمية متكاملة تتيح للأطراف المعنية سهولة التواصل، تقديم الدروس ومتابعة أداء الطلاب ومع بداية العام الدراسي 1446 يبحث العديد من الآباء والمدراء عن طرق لإضافة الطلاب وتفعيل حساباتهم على المنصة لضمان الاستفادة الكاملة من خدماتها التعليمية وفي هذا المقال سوف نوضح كيفية إضافة طالب جديد على منصة مدرستي وكيف يمكن للآباء والمدراء الوصول إلى المنصة والاستفادة منها.

طريقة اضافة طالب في منصة مدرستي

إضافة طالب في منصة مدرستي تتطلب بعض الخطوات السهلة التي يمكن للآباء أو المدراء اتباعها لضمان إتمام التسجيل والتي تتضح فيما يلي:

الدخول إلى موقع منصة مدرستي الرسمي من خلال المتصفح.

الانتقال إلى قسم تسجيل الدخول عبر حساب ولي الأمر أو المدير.

اختيار إضافة طالب من القائمة الرئيسية للخدمات المتاحة.

إدخال رقم الهوية الوطنية أو الإقامة الخاص بالطالب الجديد.

التحقق من البيانات المدخلة والتأكد من صحتها.

إدخال معلومات المدرسة والصف الدراسي الخاص بالطالب.

الضغط على زر تسجيل لإنهاء العملية بنجاح.

انتظار رسالة تأكيدية على رقم الهاتف المسجل تتضمن تفاصيل الحساب.

تنشيط الحساب من خلال إدخال رمز التحقق المرسل للهاتف.

مراجعة البيانات النهائية وإتمام عملية التسجيل للطالب.

الدخول على منصة مدرستي للآباء والمدراء 1446

تتيح منصة مدرستي للأباء والمدراء الوصول إلى حساباتهم لمتابعة أداء الطلاب وإدارة العملية التعليمية، وذلك كما يلي: