“بالخطوات” هسه رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في عموم محافظات العراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن الإجراءات اللازمة للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية المخصصة للوجبة الأخيرة عام 2024، حيث أكدت الوزارة أن أكثر من 100 ألف شخص في مختلف محافظات العراق سيستفيدون من هذه المساعدات المالية المخصصة للفئات التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، بهدف تحسين مستوى معيشتهم ومع تزايد الأسعار، كشفت الوزارة عن تقديم دعم مالي لفئات المجتمع ذات الدخل المنخفض لمساعدتهم في مواجهة هذه التحديات.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أكدت وزارة العمل العراقية أنه يمكن الاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة من خلال منصة مظلتي التي تقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية المميزة لجميع المواطنين العراقيين، وقد تم توضيح خطوات الاستعلام كالتالي:

انتقل إلى منصة مظلتي.

اكتب المعلومات الشخصية.

حدد خيار خدمات الإلكترونية.

ثم حدد خدمة الرعاية الاجتماعية.

تظهر لك رقم الوجبة.

تكتب البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة.

حدد المحافظة المنتمية إليها الفرد.

انقر على بحث.

شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن بعض الشروط الأساسية للمستفيدين الذين يرغبون في الحصول على الوجبة الأخيرة، وأكدت عبر حساباتها الرسمية أن هذه الشروط تتمثل في النقاط التالية: