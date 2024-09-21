“بالخطوات” هسه رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في عموم محافظات العراق
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن الإجراءات اللازمة للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية المخصصة للوجبة الأخيرة عام 2024، حيث أكدت الوزارة أن أكثر من 100 ألف شخص في مختلف محافظات العراق سيستفيدون من هذه المساعدات المالية المخصصة للفئات التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، بهدف تحسين مستوى معيشتهم ومع تزايد الأسعار، كشفت الوزارة عن تقديم دعم مالي لفئات المجتمع ذات الدخل المنخفض لمساعدتهم في مواجهة هذه التحديات.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024
أكدت وزارة العمل العراقية أنه يمكن الاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة من خلال منصة مظلتي التي تقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية المميزة لجميع المواطنين العراقيين، وقد تم توضيح خطوات الاستعلام كالتالي:
- انتقل إلى منصة مظلتي.
- اكتب المعلومات الشخصية.
- حدد خيار خدمات الإلكترونية.
- ثم حدد خدمة الرعاية الاجتماعية.
- تظهر لك رقم الوجبة.
- تكتب البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة.
- حدد المحافظة المنتمية إليها الفرد.
- انقر على بحث.
شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن بعض الشروط الأساسية للمستفيدين الذين يرغبون في الحصول على الوجبة الأخيرة، وأكدت عبر حساباتها الرسمية أن هذه الشروط تتمثل في النقاط التالية:
- أن يكون المتقدم من العراق حامل للجنسية.
- يجب على المتقدم أن يقيم إقامة دائمة داخل أراضي العراق.
- يجب أن يتراوح عمر الرجل بين 18 و60 عاما.
- يجب ألا يكون لدى المتقدم دخل شهري ثابت.
- عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول ذات قيمة مالية كبيرة.
- إرفاق الأوراق المؤكدة لاستحقاق.
- يجب أن يقتصر عدد الأفراد الذين يعتمد عليهم الشخص على أربعة فقط.
- يحق للمطلقات والأرامل اللاتي يمتلكن ما يثبت وضعهن التقدم للحصول على الدعم.
- يمكن للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تقديم مستندات تثبت حالتهم وتقديم الطلب.