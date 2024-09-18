استَّعلم عبر “spa.gov.iq” موقع اسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 لينك الوجبة الاخيرة مظلتي

موقع اسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 يبحث عنه المواطنين في العراق لمعرفة أحقيتهم في الحصول على الدعم الذي تقدمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي أعلنت أنه سوف يتم إضافة رابط رسمي خاص بالاستعلام عن الأسماء المستحقة إلكترونيًا، و الجدير بالذكر أن هناك أكثر من 350 ألف مواطن قد تقدم للحصول على الدعم في الوجبة الأخيرة في جميع مدن العراق.

موقع اسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

يهتم المواطنين بالبحث عن موقع اسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024، وذلك عقب إعلان وزارة العمل عن الرابط الرسمي الذي يمكنهم من خلاله الحصول على كشوفات الاسماء المشمولة بالرعاية الوجبة الأخيرة وذلك من خلال منصة مظلتي الرسمية، ونوضح لكم السطور التالية خطوات الاستعلام كالتالي:

أولًا عليك الدخول على موقع منصة مظلتي الرسمية.

ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية.

وإذا كنت لا تمتلك أي حساب قم بالتسجيل كمستخدم جديد بالضغط على انشاء حساب.

ثم قم بإدخال رمز التحقق المرئي.

بعد ذلك توجه إلى الخدمات الإلكترونية من القائمة الأساسية.

ثم اختر استعلام عن اسماء المشمولين.

ثم قم باختيار رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

ثم قم بتدوين البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

ثم قم بالضغط على”استعلام”.

بعدها سوف يظهر لك كشوفات بأسماء الأشخاص المستفيدين فور الإعلان عنها.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية

بعد أن قمنا بتوضيح موقع اسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024، وطريقة الاستعلام نعرض لكم الآن بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص المتقدم للحصول على الدعم وهي كالآتي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

ولابد أن يكون مقيم بصفة دائمة في الأراضي العراقية.

يجب ألا يتجاوز عدد أفراد أسرة الشخص المتقدم للحصول على الدعم عن أربعة أفراد.

يجب أن يتراوح أعمارهم من 18 إلى 60 عامًا بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء يجب أن تتراوح أعمارهن ما بين 15 عامًا وما فوق 55 عامًا. .

يجب ألا يكون هناك أي مصدر دخل شهري

يجب ألا يكون لدى الشخص المتقدم أي أصول أو عقارات أو أراضي باهظة الثمن.

هذه الشروط اساسيه لكي يتم الحصول على هذا الدعم وذلك بعد انتهاء عمليه التقديم بشكل الكتروني، حيث أن وزارة العمل العراقية تسعى إلى توفير الوقت والجهد على جميع المواطنين ولذلك عمليات فحص طلبات الوجبه السابعه مستمره حتى الان، حيث أنه بعد الانتهاء من تلك العمليات يتم الاعلان مباشره عن أسماء المستحقين.

تعد منصة مظلتي من أهم المنصات الالكترونيه التي تقدم العديد من الخدمات لكافه المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، ومن أبرزها امكانيه التسجيل في برنامج الرعايه الاجتماعيه وفي نفس الوقت الاستعلام عن الاسماء المقبوله في هذا البرنامج حيث يتم ظهور أسماء الوجبه السابعه في وقت قريب جدا.