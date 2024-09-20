لاست أبديت جاتا سان اندرياس”.. مغامرات مليئة بالفانتازيا GTA SAN Andreas ⭐⭐⭐⭐ طريقة جهنمية تخليك تقفل اللعبـة بإضافات ماجيكان

تعد لعبة جاتا سان اندرياس من أشهر ألعاب الفيديو التي حازت على شهرة واسعة منذ الكثير من السنوات، حيث انجذب إليها الكثير من المستخدمين من انطلاقها لأول مرة، وأصبح الكثير يبحث بشكل دائم عن التحديثات المستمرة وكيفية الحصول عليها في اللعبة، وذلك لرفع مستوى اللعبة وتحسين أدائها، كما أن التحديثات تضيف إلى اللعبة المزايا الجديدة، ومن أبرز هذه المزايا إضافة مهمة سحرية خطيرة في جاتا سان اندرياس والتي تجعلها أكثر إثارة وتشويق، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم أبرز المهام الخطيرة في اللعبة، فتابعوا معنا.

مهمات جاتا سان اندرياس

تحمل لعبة جاتا سان اندرياس الكثير من المهام المثيرة و الاكثر تشويقا، والتي لابد من اجتيازها للوصول إلى مستوى عالي في اللعبة، وإليكم أبرز المهام فلما يلي:

مهمة فحص متجر المجوهرات: يعاني مايكل من تراكم الديون عليه، ويلجأ إلى صديقه ليستر للتخطيط لطريقة سر المجوهرات من المتجر لإمكانية دفع هذه الديون، ويبدأون في استخدام بعض الأساليب الماهرة حرصا منهم ألا ينكشف أمرهم.

مهمة اسولت كارباين: يرغب مايكل في سرقة متجر مجوهرات، ولكن هذه المهمة تحتاج لزيارة لأنهائها والحصول على المجوهرات والأموال، ويضطر يلجأ إلى سيارة صديقه اسولت كارباين ليفعل ذلك.

تحديث جاتا سان أندرياس

جديرا بالذكر أن لعبة جاتا سان اندرياس تحتاج إلى التحديث بشكل مستمر للحصول على أحدث مهمة سحرية خطيرة في جاتا سان اندرياس، وإليكم طريقة التحديث بشكل صحيح في النقاط التالية:

يتم التوجه نحو متجر تطبيقات الهاتف.

ثم إدخال اسم لعبة جاتا سان اندرياس في محرك البحث.

الضغط على أيقونة اللعبة لتظهر كلمة تحديث.

الانتظار حتى يتم تنزيل التحديث بالكامل إلى اللعبة ثم يتم فتحها والاستمتاع بالمزايا التي يتم إضافتها مع كل تحديث إلى اللعبة.

مميزات لعبة جاتا سان اندرياس

وفي إطار الحديث عن مهمة سحرية خطيرة في جاتا سان اندرياس، يجدر بنا الإشارة إلى أن هذه المهام من أبرز المزايا التي تتمتع بها اللعبة، وإليكم المزيد من مزاياها فيما يلي: