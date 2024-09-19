اضافة الخيال جنون وشكل جديد في واتساب طال انتظارها من المستخدمين

يعد تطبيق واتساب أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة، والتي له عدد من المستخدمين يبلغ بالملايين من كافة دول العالم، وقد أعلن تطبيق واتساب في الأيام القليلة الماضية عن وجود اضافة جديدة في واتساب طال انتظارها من المستخدمين، والتي ستساعد في إضافة الأشخاص والمجموعات لقوائم جديدة بشكل سهل وبسيط، ومن خلال مقالنا سوف نذكر لكم أهم الإضافات الجديدة التي ينتظرها مستخدمي تطبيق واتساب.

ميزة جديدة في واتساب لتصفية المحادثات عبر قوائم مخصصة

تم الإعلان عن اضافة جديدة في واتساب طال انتظارها من المستخدمين، وتتمثل في تصفية المحادثات في قوائم متخصصة، حيث أنه سوف يظهر في أعلى شاشة الواتساب قوائم تسهل الوصول إلى المحادثات دون الحاجة للبحث الكثير، حيث يمكن الوصول إلى مجموعة المحادثات كاملة، أو اختيار قائمة المحادثات الغير مقروءة، وكذلك يمكن الوصول إلى المجموعات فقط، ويطلق على هذه الميزة الفلتر، وقد تم تنزيل هذه الميزة إلى مستخدمي الواتساب للذين قاموا بإضافة التحديث الأخيرة رقم 2.24.18.16، ومن المتوقع أن يتم تنزيل ذلك التحديث إلى النسخة التجريبية في الأيام القليلة القادمة.

وضع الدردشة الصوتية Meta Al

تعد الدردشة الصوتية من أكثر ما يبحث عنه مستخدمي واتساب، وقد تم طرح هذه الميزة من قبل لتسهيل عملية التواصل، حيث يمكن تبديل الكتابة للرسائل إلى المحادثة الصوتية، ويفضل الكثير ممن لا يحبون الكتابة كثيرا أن يقوموا باستخدام هذه الميزة، وذلك من خلال الضغط على زر المحادثة الصوتية سيتم تفعيل الوضع الذي يتيح لك بدء الحديث وإرساله، فهي توفر الكثير من الوقت والجهد والتواصل بشكل أسرع، وقد تم إضافة إلى الميزة إلى بعض الأجهزة ويمكن تنزيلها بشكل يدوي.

خطوات تحديث واتساب 2024

بعد أن أعلن واتساب عن اضافة جديدة في واتساب طال انتظارها من المستخدمين، يمكن الحصول عليها من خلال تنزيل التحديثات الأخيرة، وإليكم الخطوات اللازم إتباعها في النقاط التالية: