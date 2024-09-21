“مديرية المرور“ توضح شروط نقل ملكية المركبات والإجراءات المطلوبة 2024 بالعراق

قامت الحكومة بالعراق بالإعلان عن مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل المواطنين الذين يرغبوا في نقل ملكية المركبات في العراق وهي من الأشياء التي يتم البحث عنها بشكل متكرر وهي عبارة عن أن الشخص يقوم بنقل ملكية السيارة الخاصة به إلى شخص آخر بسبب البيع أو بأي سبب ما لذلك قامت الجهات المسؤولة بتوضيح بعض الإجراءات التي يجب القيام بها في جميع المحافظات في عموم العراق، ويجب العلم أنه يوجد بعض الحالات التي قد تتعرض لرفض الطلب الخاص بها وهذا ما سنوضحه لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

نقل ملكية المركبات في العراق

قامت الجهات المسؤولة بالإعلان عن مجموعة من التعليمات التي يجب الحرص على تنفيذها عند نقل ملكية المركبات وهي:

يجب على مالك المركب تسديد كافة الغرامات المرورية المقيدة لديه.

يرجى تقديم ما يثبت أن المركبة لا يوجد لديها عمليات سرقة أو قضايا جنائية وهذا من خلال ختم حاسبة السرقات.

يجب تقديم ما يثبت أن السيارة ليس لديها مخالفات مرورية وهذا من خلال ختم حاسبة المخالفات.

يشترط الحصول على استمارة وملئها بدقة.

إجراءات نقل ملكية المركبات في العراق

يوجد عدد من الإجراءات التي يجب القيام بها عند إجراءت نقل ملكية المركبات في العراق وهي كالتالي:

يشترط أن يتواجد كل من البائع والمشتري في وقت واحد.

يرجى دفع المصروفات الخاصة بنقل الملكية.

يجب الحصول على ختم تصديق العقد الإلكتروني.

يجب على ضابط الترويج أن يقوم بالتأكد من صحة كافة الأوراق والمعلومات المقدمة من قبل الطرفين.

الحالات التي تتعرض لرفض طلب نقل الملكية

يوجد بعض الحالات التي تكون غير قادرة على نقل إتمام عملية نقل ملكية المركبات وذلك بسبب عدم توافر أي من الشروط التي وضعتها الجهات المسؤولة أو وجود أوراق أو معلومات غير واضحة أو في حالة وجود مخالفات لدى المركبة.