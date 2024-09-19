“ميدو ضرب لولو” اضبط الآن تردد قناة وناسة الجديد wanasah tv 2024 على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أمتع الأغاني مع لولو

تعد قناة وناسة واحدة من أبرز قنوات الأطفال في الوقت الراهن، حيث يسعى الآباء والأمهات لاستقبالها على التلفاز نظرا لما تحظى به من شعبية كبيرة بين الأطفال بفضل برامجها المتميزة وأغانيها، وقد تم إطلاق قناة وناسة للأطفال لتلبية احتياجات الصغار في الوطن العربي، حيث تقدم القناة محتوى متنوعًا يناسب مختلف الفئات العمرية، تقدم وناسة مجموعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تساعد على تنمية المهارات العقلية لدى الأطفال، كما تعرض أيضا أغاني وأناشيد ذات طابع تربوي تعزز القيم الأخلاقية والاجتماعية في نفوسهم، في إطار البحث المكثف عن القناة في الوقت الراهن سنعرض لكم من خلال موقعنا التفاصيل الكاملة في السطور القادمة.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات

يمكن ضبط تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد الآتي:

التردد: 11430.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة بيبي على عرب سات

يتم استقبال تردد قناة وناسة كيدز الجديد على القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة على التلفاز

يمكنك ضبط وتنزيل تردد قناة وناسة على النايل سات وعلى جهاز الرسيفر المنزلي من خلال الخطوات التالية: