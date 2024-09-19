رابط نتائج التسجيل في منصة توظيف الأساتذة 2025

تصدرت نتائج التسجيل في منصة توظيف الأساتذة 2025 محركات البحث بشكل كبير، خاصة مع انتهاء فترة التسجيل التي كانت مفتوحة لمدة خمسة أيام اليوم الموافق 16 سبتمبر 2024، ويعتبر اليوم الأخير للإعلان عن نتائج المتقدمين للتوظيف في قطاع التعليم بالجزائر، حيث تزايدت طلبات التسجيل عبر المنصة من قبل آلاف الأساتذة الجدد والقدامى.

موعد الإعلان عن نتائج المتقدمين للتوظيف

جاءت هذه الوظائف بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2024 – 2025، وأتاحت وزارة التربية الوطنية في الجزائر الفرصة لكل من يحمل شهادة البكالوريا أو المؤهلات العليا مثل الليسانس أو الماجستير، وللتقديم في مختلف المراحل التعليمية أو ما يعرف بالتطور الدراسي، وقد أتيح التسجيل في المنصة بناء على عدد من الشروط الهامة لضمان اختيار أفضل الكفاءات.

شروط التسجيل في منصة توظيف الأساتذة 2025

للتقدم في منصة توظيف الأساتذة، كان على المتقدمين الالتزام بالشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل علمي معتمد في تخصصه، مثل شهادة الليسانس أو الماجستير.

يجب أن يكون المتقدم معروفا بحسن السلوك والسمعة، وألا يكون له أي سوابق قضائية.

من الضروري اجتياز الاختبارات الطبية واللياقة البدنية بنجاح.

تقديم إقرار بصحة جميع الأوراق والبيانات المقدمة وتحمل المسؤولية في حال ثبوت خلاف ذلك.

يشترط أن يكون المتقدم متفرغا تماما للعمل في مجال التعليم وألا يمارس أي مهنة أخرى.

رابط نتائج توظيف الأساتذة 2024 – 2025

بعد انتهاء عملية التسجيل أمس بدأت اليوم وزارة التربية الوطنية في مراجعة طلبات التسجيل، ومن المتوقع أن تعلن النتائج غدا 16 سبتمبر 2024 لتخفيف حدة التوتر والانتظار، وأتاح الموقع الرسمي لمنصة توظيف الأساتذة رابطا للاستعلام عن النتائج.

خطوات الحصول على النتائج