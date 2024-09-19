كيف تشارك في مسابقة الحلم 2024.. خطوات بسيطة وفرص كبيرة للفوز ب 1000000 دولار

تعتبر مسابقة الحلم واحدة من أبرز المسابقات في العالم العربي، حيث تصل قيمة الجوائز السنوية إلى 3.8 مليون دولار، مما يجعلها فرصة لا تفوت للفوز بجوائز مالية كبيرة، وتشمل المسابقة سحوبات أسبوعية بقيمة 5000 دولار، وسحوبات شهرية تصل إلى 100 ألف دولار، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى التي تبلغ مليون دولار والتي تسحب في نهاية كل عام، ومع اقتراب موعد السحب يتزايد اهتمام المشاركين بكيفية الاشتراك للحصول على فرصة للفوز بالجائزة الكبرى.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم من أي دولة عربية بسهولة تامة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أرسل كلمة Dream أو حلم إلى الرقم المخصص لبلدك، وستجد قائمة الأرقام أدناه.

قم بإدخال رقم هاتفك في الحقل المخصص في الرسالة.

ستتلقى رسالة نصية تحتوي على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالمسابقة.

قم بالإجابة على الأسئلة بدقة لضمان إدخالك في السحب.

توجه إلى الموقع الإلكتروني للمسابقة لإكمال عملية التسجيل وتأكيد مشاركتك.

الشروط المطلوبة للاشتراك

تتطلب مسابقة الحلم استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية، وهي:

يجب أن يكون المتسابق من الجنسية العربية، حيث أن المسابقة مخصصة للعرب فقط.

يجب أن يكون عمر المتسابق 18 عاما على الأقل.

يجب قراءة الشروط وقواعد التسجيل بعناية والموافقة عليها.

التأكد من عدم وجود أي صلة قرابة بين المتسابق وأي من مسؤولي المسابقة أو أعضاء فريق إدارة قناة MBC.

متابعة فعاليات المسابقة على شاشة قناة MBC للتعرف على أسماء الفائزين عند الإعلان عنها.

أرقام الاشتراك لكل دولة

لتسهيل عملية الاشتراك قدمت إدارة البرنامج أرقاما مخصصة لكل دولة كالتالي:

الجزائر: 8881

المغرب: 8881

مصر: 95458

سوريا: 1565

الإمارات: 5544

السعودية: 858888

لبنان: 1111

اليمن: 2622

تونس: 8881

العراق: 2266

يمكن للجميع من مختلف الدول التواصل والاشتراك بكل سهولة من خلال الأرقام المذكورة، لا تفوت فرصة المشاركة في مسابقة الحلم وكن من بين الفائزين بجوائز مالية ضخمة.

تعد مسابقة الحلم واحدة من أشهر المسابقات في العالم العربي، حيث تتيح الفرصة لكل من يحلم بتحقيق أحلامه من خلال الفوز بجوائز مالية ضخمة في 2024، عادت المسابقة بقوة مع جائزة تصل إلى 1,000,000 دولار.