نزلها في ثواني.. تردد قناة تنة ورنة للأطفال 2024 على القمر الصناعي نايل سات.. لمشاهدة أفضل أفلام الكرتون

قناة تنة ورنة للأطفال واحدة من القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، التي استطاعت أن تحظى بمكانة مميزة لدى الأسر بفضل محتواها الممتع والتعليمي الذي يستهدف الأطفال من مختلف الأعمار، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية، المسلسلات التعليمية، والأغاني التي تساعد الأطفال على التعلم بطريقة ممتعة ومسلية، وبفضل تنوع وجودة محتواها أصبحت قناة تنة ورنة خيار مفضل للكثير من الأسر التي تبحث عن محتوى آمن ومفيد لأطفالها، وسوف نعرض لكم في هذا المقال تردد قناة تنة ورنة.

أهمية قناة تنة ورنة للأطفال

تسعى قناة تنة ورنة إلى تقديم محتوى يناسب كافة الفئات العمرية للأطفال من خلال برامج كرتونية ممتعة تساهم في تطوير مهارات التفكير، الإبداع، وتعلم الأخلاق والقيم الإيجابية، بالإضافة إلى ذلك تقدم القناة برامج ترفيهية وألعاب تفاعلية تساهم في تحفيز الأطفال على التعلم وتطوير قدراتهم بطريقة غير تقليدية، وتهدف القناة إلى دمج التعليم والترفيه لجعل عملية التعلم تجربة ممتعة للأطفال.

تردد قناة تنة ورنة للأطفال

للحصول على قناة تنة ورنة على جهاز الاستقبال يجب ضبط التردد على القمر الصناعي نايل سات، والتردد كالتالي:

التردد: 11853.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

كيفية ضبط التردد على جهاز الاستقبال

لضبط قناة تنة ورنة على جهاز الاستقبال يمكنك اتباع الخطوات التالية: