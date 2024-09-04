هاتف يتحدى أفخم الهواتف.. مواصفات ومميزات هاتف Realme GT5 وسعره في السوق المصري.. بإمكانيات جبارة

يعتبر هاتف Realme GT5 من أبرز الهواتف الذكية التي تقدمها ريلمي، حيث يجمع بين الأداء العالي والتصميم المميز، فهو يأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 الذي يعتبر من أقوى المعالجات في فئته مما يضمن أداء ممتاز حتى في ظل المهام الثقيلة والمتعددة، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي كبيرة تسهم في تشغيل التطبيقات والألعاب بسلاسة، ويتميز الهاتف بشاشة AMOLED ذات سطوع عالي وتردد يصل إلى 144 هيرتز، إلى جانب تصميم أنيق مع إضاءة RGB على الجهة الخلفية، كما يتميز بسرعات شحن استثنائية تصل إلى 150 وات أو 240 وات، وسوف نعرض لكم في هذا المقال مواصفات الهاتف ومميزاته وسعره.

مواصفات هاتف Realme GT5

المعالج Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة بتكنولوجيا 4 نانومتر.

التخزين / الرام 256 جيجابايت مع 12 جيجا رام، أو 512 جيجابايت مع 16 جيجا رام، 1 تيرابايت مع 24 جيجا رام.

الكاميرا الخلفية ثلاثية 50+8+2 ميجابكسل، أما الأمامية 16 ميجابكسل.

الشاشة بحجم 6.74 بوصة، ودقة 1240×2772 بكسل مع ثقب صغير.

نظام التشغيل أندرويد 13.

مميزات هاتف Realme GT5

تصميم جذاب مع إضاءة RGB في ظهر الهاتف وخامات عالية الجودة.

شاشة الهاتف من نوع AMOLED بسطوع ممتاز تدعم تردد تحديث 144Hz.

شواحن فائقة السرعة بقدرة 150 وات و240 وات.

معالج كوالكم SD 8 Gen 2 لأداء قوي وذاكرة تخزين سريعة UFS 4.0.

سماعات ستيريو لتجربة صوتية مميزة.

الكاميرا الخلفية تقدم أداء جيد رغم أنها ليست على مستوى الهواتف الرائدة.

سعر هاتف Realme GT5 في مصر

يأتي الهاتف في السوق المصري النسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجا رام وشاحن 150 وات بسعر 29500 جنيه مصري، أما بالنسبة للنسخة 1 تيرابايت مع 24 جيجا رام وشاحن 150 وات بسعر 36500 جنيه مصري.