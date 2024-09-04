” الدعم وصل لـ1100 د.ج ” خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل بالجزائر 2024 anem.dz

ترغب الكثير من النساء في دولة الجزائر معرفة خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، ومن المعروف أن قامت الوكالة الوطنية للتشغيل في تلك الدولة بإطلاق تلك المنحة لمساعدة النساء في دولة الجزائر لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الرجال والنساء، واهتمت بتلك المنحة خصوصا خلال السنوات الماضية حتى تستطيع توفير حياة كريمة لجميع النساء وتقديم الدعم والمساعدة لهم خصوصا للنساء الذين يعيشون في المنزل ويعانون من حالة اقتصادية صعبة ولا يعملون.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

سوف نوضح لكم الشروط المتعلقة بالحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت لذلك قوموا بمتابعة السطور القادمة:

يجب أن تكون المتقدمة حاملة الجنسية الجزائرية ومقيمة في الجزائر. ألا يقل عمر المتقدمة عن 15 عام. أن تكون المتقدمة من النساء التي يسمح لهم الحصول على تلك المنحة. ألا تمتلك المتقدمة أي دخل شهري آخر.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر 2024

سوف نعلن لكم الخطوات المتعلقة بالتسجيل في تلك المنحة حتى تستطيعوا التسجيل بها بكل سهولة والحصول على المبلغ المقدم من خلالها:

يجب الدخول على الموقع الرسمي لل وكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر. يجب كتابة البيانات المطلوبة والتأكد من دقتها. عليكم أن تقوموا بإرسال جميع المستندات المطلوبة على ذلك الموقع. قوموا بعد ذلك بالضغط على زر حفظ ثم الضغط على زر التسجيل.

المستندات المطلوبة للحصول على منحة المرأة الماكثة 2024

سوف نوفر لكم المستندات المطلوبة للحصول على منحة المرأة الماكثة والتي تم الإعلان عنها، وتتمثل تلك الأوراق في الآتي: