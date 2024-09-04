وزارة العمل لينك أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة فور ظهورها عبر منصة مظلتي بالخطوات المطلوبة

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضحت بأن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لم تظهر بعد ولكن يمكن التعرف على طريقة الاطلاع على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة القادمة في حالة ظهورها من قبل منصة مظلتي الإلكترونية لذلك سوف نوضح لكم اليوم الطريقة بالخطوات المطلوبة لكي يتم استخدامها في حالة الإعلان على النتيجة النهائية لتلك الأسماء بقرار من الوزارة في عموم العراق.

طريقة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق

وضحت وزارة العمل العراقية بأن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة القادمة لم تظهر بعد حيث النتيجة النهائية لم يتم الإعلان عنها حتى الآن في عموم العراق لجميع المحافظات العراقية ولكن سوف نشرح للجميع اليوم الطريقة بالخطوات كما يلي:

التوجه إلى موقع منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم بعد ذلك عليك اختيار طلب الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية.

تحديد المحافظة المراد البحث عنها.

ثم بعد ذلك عليك تحديد الوجبة السابعة القادمة في حالة ظهورها.

بعد ذلك عليك اختيار طلب الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ثم بعد ذلك عليك الضغط على زر البحث وسوف تظهر لك النتيجة بتلك الطريقة عند الإعلان عنها.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية