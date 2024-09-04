عيار 21 يتراجع.. أسعار الذهب اليوم  في العراق 4 سبتمبر 2024 انخفاض يبشر بالخير

أسعار الذهب اليوم في العراق 4 سبتمبر 2024، مع حلول اليوم الاربعاء الموافق أربعة من شهر ديسمبر لازال سعر الذهب في الأسواق العراقية مستقر عند حالة الانخفاض التي حدثت له بالأمس في جميع الأسواق والمحلات الخاصة بالصاغة، وذلك بسبب استقرار سعره عالميا نظرًا لأن الذهب من السلع العالمية التي يتساءل عنها الجميع بشكل يومي حيث أنه لايمكن مطلقًا الاستغناء عنه فهو واحد من أهم مصادر الاستثمار، وسوف نتعرف على سعره اليوم بشكل تفصيلي.

أسعار الذهب اليوم في العراق 4 سبتمبر 2024

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب في الأسواق وفي مختلف البلدان، ومن أهم هذه العوامل هو سعر الذهب عالميا المقدر بالدولار وكذلك العرض والطلب والتضخم الموجود في الأسواق وسوف نتعرف حاليا على أسعار الذهب اليوم فى العراق 4 سبتمبر 2024:

‏سعر الذهب من عيار 24 جرام سجل اليوم في الأسواق حوالي 105,084 دينار.

‏وأيضا وصل سعر الذهب من عيار 22 جرام إلى 96,327 دينار.

‏وصل سعر الذهب من عيار 21 جرام اليوم في الأسواق العراقية 91,948 دينار.

‏أما عن الذهب من عيار 18 فكانت قيمته اليوم في الأسواق 78,813 دينار.

‏ووصل سعر جرام الذهب من عيار 14 حوالي 61,299 دينار عراقي.

اما عن اونصة الذهب في العراق ففي حالة الرغبة في شرائها سوف يكون سعرها 3,269,466 دينار، ولكن سعر البيع الخاص بها يكون بقيمة 3,268,157 دينار.

اسعار سبائك الذهب في العراق

‏سبائك الذهب هي بالنسبة للعديد من الأشخاص مصدر رائع للاستثمار يتم شرائها والاحتفاظ بها ومع الوقت يرتفع سعرها مع ارتفاع سعر الذهب بدون أي مجهود فهي مصدر استثمار ناجح جدا لذلك سوف نتعرف على أسعار السبائك في العراق: