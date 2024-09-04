موعد التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2025 وطريقة التقديم

تثير مواعيد التقديم للهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2025 والخطوات والشروط اللازمة اهتمام الكثيرين حول العالم في الوقت الراهن، يعتبر السفر والهجرة إلى أمريكا حلما يراود العديد من الشباب في مختلف الدول، نظرا لما توفره أمريكا من فرص عمل وتعليم ومع اقتراب موعد التسجيل السنوي للهجرة العشوائية، تم توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالموعد ورابط التقديم ومتطلبات الشروط.

متى يمكن التقديم في الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة؟

بعد بدء فترة التقديم للهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة لعام 2025 للدول العربية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن التقديم سيبدأ في 4 أكتوبر وينتهي في 7 نوفمبر من عام 2024 وعند انتهاء هذه الفترة سيتوقف التسجيل، ويجب على المتقدمين الاحتفاظ برقم التأكيد بعد إتمام إجراءات التقديم حتى يتم الإعلان عن النتائج النهائية للهجرة إلى أمريكا.

كيفية التقديم للهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة لعام 2025

في الآونة الأخيرة أقبل الكثيرون على الهجرة، وكانت العديد من الدول العربية تبحث في هذا الأمر حيث أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية كونها الوجهة المفضلة للشباب نظرا للفرص التي توفرها وإذا كنت ترغب في التقديم للهجرة العشوائية إلى أمريكا لعام 2025، عليك اتباع الخطوات التالية لإكمال عملية التسجيل:

الدخول إلى موقع اليانصيب الأمريكي.

الضغط فوق Check Status.

النقر فوق زر Continue.

بعد ذلك يجب عليك تعبئة وتسجيل المعلومات الشخصية المطلوبة مثل الرمز المرئي اسم المتقدم تاريخ الميلاد وغيرها من البيانات.

بمجرد إدخال كافة البيانات، اضغط على زر “إرسال”.

انتظر لبضعة دقائق حتى تتلقى رسالة تؤكد أن التسجيل قد تم بنجاح.

قم بحفظ رقم التأكيد.

شروط التقديم للهجرة العشوائية إلى أمريكا عام 2025

وضعت وزارة الخارجية الأمريكية مجموعة من المتطلبات التي يجب أن يتمتع بها المتقدمون للهجرة العشوائية إلى أمريكا لضمان قبول طلباتهم ومن بين هذه المتطلبات: