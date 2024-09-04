سلي أطفالك بأجمل الأغاني طول اليوم.. اضبط الآن تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

قناة طيور بيبي تعتبر من القنوات الرائدة في تقديم المحتوى الترفيهي والتعليمي للأطفال وتتمتع بسمعة ممتازة في العالم العربي بفضل برامجها المتنوعة والأغاني التعليمية التي يحبها الأطفال ومع إطلاق ترددها الجديد، يسعى العديد من الآباء لضبطه على أجهزة الاستقبال لمتابعة المحتوى الرائع الذي تقدمه القناة، والذي يتضمن الأناشيد والأغاني التربوية المميزة سنقوم في هذا المقال بالحديث عن تردد القناة وطريقة استقبالها.

تردد قناة طيور بيبي الجديد علي النايل سات

لضبط قناة طيور بيبي علي الجهاز قم بإدخال البيانات الآتية:

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور بيبي علي عرب سات

تردد قناة طيور بيبي الجديد على عرب سات هو:

التردد: 11393.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة استقبال قناة طيور بيبي علي التليفزيون

يمكنكم بسهولة استقبال قناة طيور بيبي على التلفاز من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب عليك في البداية التأكد من أن التلفزيون متصل بشكل صحيح وأنه قيد التشغيل.

استخدم جهاز التحكم عن بعد للوصول إلى قائمة الإعدادات أو القنوات.

ثم ابحث عن خيار البحث التلقائي أو بحث الشبكة حسب نوع جهاز الاستقبال، ثم أدخل التردد الجديد واضغط على زر البحث أو التأكيد لبدء عملية البحث عن القناة.

بعد انتهاء عملية البحث قم بتسجيل القناة الجديدة ضمن قائمة القنوات، ثم ابحث عنها في قائمة القنوات الخاصة بك واضغط عليها لمشاهدتها.

أشهر الأغاني الموجودة علي قناة طيور الجنة بيبي

تقدم قناة طيور الجنة بيبي تشكيلة متنوعة من الأغاني والأناشيد التي تجعل الأطفال يحبون التعلم والترفيه ومن أهم الأغاني التي تعرضها القناة ما يلي: