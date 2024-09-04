اعرف الان خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

تعد فئة المتقاعدين من بين الكتل الكبيرة من الموظفين الذين بذلوا جهودا كبيرة على مدار سنوات طويلة لخدمة الوطن لذلك، تسعى كل دولة إلى تقديم خدمات مخصصة لهذه الفئة ومن أهم هذه الخدمات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024، والتي تتم عبر شبكة الإنترنت وتوفر هذه الخدمة الهيئة الوطنية للتقاعد في العراق، ومن الجدير بالذكر أن الزيادات في رواتب موظفي التقاعد يتم الإعلان عنها من قبل الهيئة الوطنية للتقاعد بالتعاون مع وزارة المالية، وذلك من خلال رابط رسمي متاح على الإنترنت.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

يمكن لجميع موظفي التقاعد الاستفسار عن رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024 من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للتقاعد التابعة لوزارة المالية العراقية.

قم بإدخال رمز التحقق المرئي في الحقل المخصص له.

ومن هنا سيتم الانتقال إلى صفحة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في جمهورية العراق.

يجب على المستعلم ملء كافة البيانات في الحقل المخصص لذلك.

اضغط على أيقونة حفظ للبيانات المدونة.

اختيار رمز البحث لعرض رواتب المتقاعدين.

موعد صرف رواتب المتقاعدين 2024

تقدم وزارة المالية العراقية العديد من الخدمات التي تهم المواطنين، وبالأخص موظفي التقاعد حيث تبين أن الاستفسار عن رواتب المتقاعدين في العراق يتم عبر الرابط الرسمي الخاص بالهيئة الوطنية للتقاعد التابعة لوزارة المالية، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تقوم الوزارة بالإعلان عنها من خلال رابطها الرسمي على الإنترنت، مثل إعلان صرف رواتب المتقاعدين الذي يتم في الأول من كل شهر ميلادي، كما تشرف الوزارة على عملية صرف الرواتب من خلال المنافذ المتاحة والمعلنة من قِبلها.

شروط الاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية

في إطار الحديث عن كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، نناقش شروط الانضمام إلى هيئة التقاعد الوطنية والتي تشمل النقاط التالية: