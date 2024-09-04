خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة 2024 بالعراق عبر ur.gov.iq وقيمة الغرامات

قد قامت الحكومة في العراق بتوفير رابط إلكتروني لتسهيل عملية الاستعلام عن غرامات المرور باستخدام الرقم الألماني، يمكن لأصحاب السيارات والمركبات الاطلاع على المخالفات المرورية التي تسجل باسمهم ورقم سيارتهم من خلال هذا الرابط، الحكومة قد وفرت عدة وسائل للدفع للمواطنين لتسهيل عليهم العملية دون الحاجة للذهاب إلى مقر الهيئة العامة للمرور، سنوضح في هذا المقال الرابط والخطوات اللازمة للاستعلام عن غرامات المرور باستخدام الرقم الألماني.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة 2024 بالعراق

للتحقق من الغرامات المرورية باستخدام الرقم الألماني على منصة أور، يمكن اتباع الإرشادات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أور.

اختر “خدمات المرور” من القائمة الرئيسية الموجودة في الصفحة الرئيسية.

الضغط على الرمز “تحقق من مخالفات المرور”.

تسجيل رقم اللوحة الخاصة بالسيارة.

إدخال رقم الهوية الوطنية للمتعلم في الحقل المخصص له.

الرجاء فحص البيانات التي تم إدخالها ثم النقر على زر “التحقق”.

سيتم عرض صفحة تحتوي على جميع الانتهاكات المرورية المسجلة على السيارة.

منصة أور الإلكترونية هي واحدة من أكثر المنصات قوة في العراق، وتقدم المساعدة في إتمام عدد كبير من المهام، مثل استعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني 2024، وإمكانية دفع الرسوم المالية المترتبة على هذه الغرامات.

ما هي قيمة غرامات المرور في العراق؟

أعلنت الحكومة العراقية عن حجم الغرامات المرورية التي تفرض على مواطنيها، وأوضحت أن القيم تتباين حسب كل مخالفة مرورية، وتأتي الغرامات على النحو التالي: