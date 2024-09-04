كيلو الفراخ بكام انهارده.. سعر الدجاج اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 في مصر وسعر كرتونة البيض

يعتبر سعر الدجاج اليوم والبيض من المؤشرات الرئيسية في السوق المصري، حيث يتابعها المواطنون والتجار بشكل مستمر نظرًا لتأثيرها المباشر على الميزانية الأسرية، في الفترة الأخيرة شهدت هذه الأسعار تقلبات ملحوظة بين الارتفاع والانخفاض، مما أثار تساؤلات حول اتجاهاتها المستقبلية.

سعر الدجاج اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 في مصر

إليكم سعر الدجاج اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 في مصر:

شهدت أسعار الفراخ البيضاء استقرارًا نسبيًا، حيث سجلت في البورصة سعرًا يتراوح بين 68 و69 جنيهًا للكيلو، بينما وصل سعرها للمستهلك في الأسواق إلى ما بين 78 و79 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الدواجن الحمراء والساسو انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث وصل سعر الكيلو في البورصة إلى ما بين 85 و86 جنيهًا، ويباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 95 و96 جنيهًا.

حافظت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء على استقرارها، حيث سجل سعر الكيلو في البورصة 62 جنيهًا، ووصل إلى المستهلك بسعر 72 جنيهًا.

كما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي عند 110 جنيهات في البورصة، ويباع في الأسواق بسعر 120 جنيهًا.

يواصل سعر كيلو البانيه تذبذبه بين الأسواق، حيث يتراوح بين 170 و175 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن

بعد أن تعرفنا على سعر الدجاج اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 في مصر، إليكم أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن: