فرصة أخيرة لتحديث بيانات بطاقتك.. قرار إيقاف عدد من البطاقات التموينية 2024 وخطوات الاستعلام عن البطاقة

نفذت وزارة التموين في خطوة هامة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، قرار إيقاف عدد من البطاقات التموينية 2024 حوالي 7 آلاف بطاقة تموينية، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لتحديث البيانات، ويهدف هذا الإجراء إلى تصحيح الأخطاء الموجودة في البيانات، مثل وجود أفراد ليسوا من ذوي القرابة ضمن البطاقة الواحدة، ندعو جميع المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم إلى مراجعة أقرب مكتب تموين لتسوية أوضاعهم واستعادة بطاقاتهم.

قرار إيقاف عدد من البطاقات التموينية 2024

أعلنت وزارة التموين عن قرب تنفيذ قرار إيقاف عدد من البطاقات التموينية 2024 التي لم يتم تحديث بياناتها، لذا ندعو جميع المواطنين الذين تلقوا رسالة من الوزارة بضرورة تحديث بياناتهم إلى سرعة التوجه إلى مكتب التموين التابع لهم حاملين بطاقاتهم وأوراقهم الثبوتية لتجنب إيقاف البطاقة.

تحديثات على بطاقات التموين

إذا وصلتك رسالة نصية من وزارة التموين تفيد بضرورة تحديث بيانات بطاقتك التموينية، فهذا يعني أن هناك بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة في بطاقتك، عليك التوجه فورًا إلى مكتب التموين التابع لك حاملًا البطاقة والرقم القومي لإجراء التحديث اللازم، تذكر تحديث بياناتك يضمن استمرار استفادتك من الدعم التمويني.

خطوات الاستعلام عن البطاقة التموينية 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن البطاقة التموينية 2024: