لعشاق الحياة البرية.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 National Geographic على النايل سات والعرب سات 2024 وأهم مميزات القناة

يريد الكثير معرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، حيث حظيت قناة ناشيونال جيوغرافيك بشعبية واسعة في العالم العربي بفضل تنوع برامجها المتميزة التي تغطي شتى جوانب الحياة البرية، والعلوم، والتاريخ، والحضارات، وقد ساهمت هذه البرامج في إثراء معرفة المشاهدين وتوسيع آفاقهم، لاسيما بعد النجاح الكبير الذي حققته سلسلة “سمكة التونة العنيدة” التي لاقت إعجابًا واسعًا.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11411
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على عرب سات:
- القمر الصناعي: عرب سات
- التردد: 11804
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك
قناة ناشيونال جيوغرافيك تتميز بعدة جوانب تجعلها محبوبة ومؤثرة على نطاق واسع، ومنها:
- تقدم القناة مجموعة واسعة من البرامج الوثائقية التي تغطي مجالات مختلفة مثل الطبيعة، العلوم، التكنولوجيا، التاريخ، والثقافات حول العالم.
- تتميز برامج ناشيونال جيوغرافيك بجودة تصوير عالية واستخدام تقنيات حديثة، مما يجعل المشاهدات غامرة وممتعة.
- تعتبر القناة مصدرًا موثوقًا للمعلومات العلمية والثقافية، حيث تعتمد على بحوث موثقة ومصادر دقيقة في تقديم محتواها.
- تُتيح للمشاهدين فرصة التعرف على أماكن نائية وغريبة حول العالم، وتُسلط الضوء على حياة الحيوانات البرية، والظواهر الطبيعية، والتحديات البيئية.
- توفر القناة محتواها بعدة لغات، مما يسهل الوصول إليها من قبل جمهور عالمي واسع.
- تقدم القناة برامج موجهة للفئات العمرية المختلفة، بما في ذلك برامج تعليمية للأطفال، مما يساعد على نشر المعرفة العلمية والثقافية بين الأجيال الشابة.
- تلعب القناة دورًا مهمًا في رفع الوعي حول القضايا البيئية وحماية الكوكب، من خلال تقديم تقارير وتحقيقات حول التحديات البيئية العالمية.
- تتميز القناة ببثها المستمر على مدار الساعة، مما يتيح للمشاهدين متابعة برامجهم المفضلة في أي وقت.