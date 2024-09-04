لعشاق الحياة البرية.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 National Geographic على النايل سات والعرب سات 2024 وأهم مميزات القناة

يريد الكثير معرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، حيث حظيت قناة ناشيونال جيوغرافيك بشعبية واسعة في العالم العربي بفضل تنوع برامجها المتميزة التي تغطي شتى جوانب الحياة البرية، والعلوم، والتاريخ، والحضارات، وقد ساهمت هذه البرامج في إثراء معرفة المشاهدين وتوسيع آفاقهم، لاسيما بعد النجاح الكبير الذي حققته سلسلة “سمكة التونة العنيدة” التي لاقت إعجابًا واسعًا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك

قناة ناشيونال جيوغرافيك تتميز بعدة جوانب تجعلها محبوبة ومؤثرة على نطاق واسع، ومنها: