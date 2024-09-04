حالة الطقس اليوم في السعودية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق يملأ سماء المملكة

تعرضت المدينة المنورة ليلة السبت الماضية 31 أغسطس لسقوط أمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة ألحقت الضرر بالممتلكات وأدت إلى تعطيل الحياة اليومية، لذلك يبحث الكثير عن أخبار الطقس المتوقعة لبقية أيام الأسبوع في أنحاء المملكة العربية السعودية.

الطقس اليوم في السعودية

تشير التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرَد في بعض الأنحاء اليوم الأحد، حيث تتركز في غرب المملكة وأجزاء من جنوب الغرب، والتي تشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة وشرق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران حائل وجنوب الرياض، مع بقاء الطقس حارا في أغلب المناطق في المملكة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في أنحاء المملكة

درجات الحرارة المتوقعة لليوم في مختلف محافظات المملكة كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى الظواهر الجوية المتوقعة

مكة المكرمة 41 33 أمطار غزيرة

المدينة المنورة 40 28 أمطار غزيرة

الرياض 41 27 مشمس

جدة 39 32 أمطار رعدية

الباحة 27 18 أمطار غزيرة

الطائف 31 21 أمطار غزيرة

أبها 28 17 أمطار غزيرة

الدمام 42 29 ضبابي

الطائف 31 21 أمطار غزيرة

نصائح للمواطنين أثناء الطقس السيء

في ظل التقلبات الجوية الحالية وجهت وزارة الدفاع المدني في بيان له عدة نصائح للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في المناطق المعرضة للسيول والأمطار الشديدة، وجاءت النصائح على النحو التالي:-