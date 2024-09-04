تــوقع عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني في هذا الموعد خــلال قناة ATV.. أحـــداث فوق الوصف لا تضيعهــا 

يترقب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، حيث حقق الجزء الأول من المسلسل نجاحا كبيرا وهو ما جعل ملايين من المشاهدين يتابعون المسلسل في جميع أنحاء الوطن العربي والعالم الإسلامي، وذلك لأن المسلسل يعد من المسلسلات التاريخية العظيمة التي جسدت قصة قائد عظيم من قادة المسلمين في عصر الدولة الأيوبية.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي

بفضل الحبكة القصصية الكبيرة والانتاج الضخم وأداء الممثلين الدرامي الرائع استطاع مسلسل صلاح الدين الأيوبي تحقيق نجاح كبير، ذلك المسلسل الذي جسد قصة البطل والقائد العظيم صلاح الدين الأيوبي، واستكمالا لما حققه المسلسل من نجاح باهر في الجزء الأول يود معرفة موعد عرض الجزء الثاني من المسلسل عدد كبير من الجمهور وجاء ذلك على النحو التالي:

حتى هذه اللحظة لم تعلن الشركة المنتجة ولا القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي عن موعد عرض الجزء الثاني منه.

ولكن بعض التوقعات تفيد بأنه من المتوقع أن يتم عرض المسلسل في شهر سبتمبر أو شهر أكتوبر بأقصى تقدير.

قائمة ممثلي المسلسل تشتمل على أوغور جونيش، ديلين دوار، محمد علي نورجول، كان شاكير، توفانا توركاي، إيكن تركمان، سيدا يلديز، ايجي أوزديكيجي، جوكشي أكيلديز، وسيزجين أردمير..

القنوات الناقلة للمسلسل

في الجزء الأول من مسلسل صلاح الدين الأيوبي كان يتم عرض المسلسل على قناة Atv التركية ثم يتم إعادته في اليوم التالي على قناة الفجر الجزائرية ويكون مدبلج بالعربية ويمكن متابعة المسلسل على قناة Atv التركية من خلال الاحداثيات التالية:

اسم القناة هو ATV التركية. القمر الصناعي هو نايل سات. تردد القناة على القمر الصناعي هو 10696. أما عن معدل الترميز فهو 27500. استقطاب اتجاه القناة هو أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية

قناة الفجر الجزائرية تعتبر من القنوات البارزة التي تقدم محتوى متنوعًا يجذب جمهورًا واسعًا في العالم العربي، بفضل عرضها لمسلسلات وأعمال درامية حصرية بجودة عالية، وهي محطة مفضلة لمحبي الدراما التركية، ويكون تردد القناة بالشكل التالي: