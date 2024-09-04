استعلم عن غرامتك من هُنــا.. خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة 2024 وأهم شروط تسديد الغرامة

يريد العديد من المواطنين معرفة خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة 2024، تتيح لك الحكومة العراقية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، خدمة إلكترونية سهلة وبسيطة للاستعلام عن غرامات المرور، الآن يمكنك معرفة قيمة الغرامات المستحقة عليك بكل سهولة وسرعة، وذلك لتجنب أي مشاكل قانونية أو دفع غرامات إضافية، كل ما عليك هو الدخول على الرابط الرسمي وسيُرشدك النظام خطوة بخطوة، لا تتردد في الاستفادة من هذه الخدمة المميزة.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة 2024:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لمنصة “أور“.

يمكنك العثور على الموقع من خلال البحث عبر محرك البحث أو من خلال الرابط المباشر للمنصة.

إذا كنت مستخدمًا جديدًا، ستحتاج إلى إنشاء حساب على المنصة باستخدام بياناتك الشخصية مثل الاسم الكامل، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.

أما إذا كنت تملك حسابًا بالفعل، فيمكنك تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد تسجيل الدخول، أدخل الرقم الألماني الخاص بمركبتك في الحقل المخصص على المنصة.

تأكد من دقة البيانات المدخلة للحصول على النتائج الصحيحة.

عند إدخال الرقم الألماني، ستظهر جميع الغرامات المرورية المرتبطة بالمركبة، وستتمكن من الاطلاع على تفاصيل كل غرامة، بما في ذلك نوع المخالفة، تاريخها، والمبلغ المستحق.

شروط تسديد المخالفات المرورية في العراق

إليكم شروط تسديد المخالفات المرورية في العراق: